▲流感疫苗全面開打！翁章梁首發接種流感疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

流感疫苗全面開打，嘉義縣由縣長翁章梁邀請4家醫院代表及疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君共同啟動「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」記者會，會中由翁章梁帶頭，率先接受流感疫苗接種，並邀請75歲長輩及教師代表一起參加啟動儀式，揭開流感疫苗接種序幕。

▲ 翁章梁宣導接種流感疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年接種對象除與去年相同包括50歲以上等八大對象外，校園是流感疫情群聚高風險族群，高中職以下學生皆納入公費流感接種對象，翁章梁特別指示衛生局採購四價流感疫苗提供教職員全面接種。

嘉義縣共採購四價流感疫苗13萬8千多劑，全縣共設了438個社區接種站及78家合約院所，只要攜帶健保卡皆可完成接種服務。

▲民眾接種流感疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨著新冠肺炎疫情延燒全球，專家指出同時感染流感與新冠肺炎，恐讓新冠病毒傳染力增加一倍以上，面臨流感與新冠肺炎雙重威脅，縣府為服務失能長輩由衛生所提供預約到宅接種服務，翁章梁呼籲，符合接種者應盡早完成接種，特別是65歲以上長輩、3歲以下幼兒及具有高風險慢性病民眾；另家中滿75歲(34年次)長輩可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，同時接種「左流右肺」雙重保護，工商事業團體符合接種對象人數達30人以上者也可向各地衛生所預約到點服務。

衛生局代理局長趙紋華提醒，今年新冠肺炎疫情遇上流感流行季節民眾不可掉以輕心，除了接種流感疫苗外，要做好個人衛生防護措施，出入公共場所時應與他人保持社交距離或佩戴口罩，民眾如出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應全程佩戴口罩，盡速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報，做好各項防護措施，保護大家的健康。