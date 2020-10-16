久病父留遺書失聯！高雄、新北警3小時拼湊300公里足跡救人





▲久病厭世翁留遺書失聯，高雄警方調上百隻監視器終於找到人 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

李姓老翁15日在高雄兒子家留下遺書後失蹤，兒子趕緊向高雄市警前鎮分局求助，員警立即啟動緊急協尋機制，與新北員警南、北合作，四處調影像急尋老翁下落，3小時後終於拼湊300公里足跡，在新北找到人，也令民代直讚賞警方「神效率化解可能的悲劇」。

前鎮分局一心路派出所在15日12點左右，接獲報案人前來表示，約70歲的李姓老父親在14日下午從新北市林口區自己南下高雄後，卻不見蹤影，甚至還留下一封遺書，讓家屬心急如焚，請求警方緊急協尋。警方立即啟動緊急協尋機制，卻發現老翁沒有交通工具、也沒帶手機，一時讓尋人任務陷入困境。

但是所長李邦豪並不氣餒，立即指派同仁前往可能走失地點，沿線調閱上百支監視器，不久又循線得知老翁在14日晚間入住高雄火車站前某飯店，因此員警隨即前往飯店查詢退房時間和離開路線，於是鎖定路線查訪發現，老翁已經在15日9點搭乘客運返回新北市林口區。

經員警電話和該客運駕駛確認，老翁確實在13點40分於新北市林口區林口站下車，因此員警馬上通報新北市政府警察局林口分局緊急協尋，同時也請報案人通報北部親友幫忙尋找老翁，不久就在15時30分於下車處附近找到了老翁，也平安送他回家。

▲郭建盟及家屬代表到警局致謝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

市議員郭建盟聽聞此事，不僅高度肯定前鎮警方的專業，更是大讚「神效率化解可能的悲劇」，16日中午，特別偕同家屬前來一心路派出所，向所有辛苦的警察同仁表達感謝之意。

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