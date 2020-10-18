拜登恐遭「一槍斃命」！慘深陷「通烏門」疑雲　命理師：可能會退選

▲川普撿到火箭筒了，拜登之子送修一台筆電竟爆出拜登醜聞郵件。（合成圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統大選將於11月3日舉行，但美媒卻在此時大肆報導拜登（Joe Biden）之子與烏克蘭之間的利益糾葛，讓美國總統川普（Donald Trump）對於「通烏門」事件砲火猛烈，用來攻擊 。有命理師表示，拜登在選舉中可能會慘敗，甚至更嚴重，有一槍斃命的能量，「選前搞不好會退選！」

▲拜登父子。（圖／達志／路透）

命理師高煜霖以易經推測，針對川普發表時間，取卦得到「山風蠱」，卦意「整治弊亂」；另外，指算法取到「小吉」，卦意「將要有好結果，值得等待、堅持」。他解釋，川普去年原本要用「通烏門」事件，打擊競爭對手，卻差點被彈劾，乾脆任由事件進行，並開始搜羅相關資訊，到日前，拜登之子杭特（Hunter Biden）送修電腦複製的資料傳到媒體，才於近日曝光。

高煜霖指出，另一句「凡事皆和合，病者叩穹蒼」，顯示選前這10幾天，出現不利拜登的訊息，恐招招都有「一槍斃命」的能量！高煜霖表示，「選舉結果極可能會慘敗，嚴重者，選前搞不好會退選！」而且川普可能會極力操作，將歷史地位推向高峰。

至於票數方面，高煜霖認為川普有機會在選舉人得票數，超越70％，甚至75％；如以2010年選舉人票有538票來看，大約376票至403票。

▲命理師高煜霖以易經推測，選前這10幾天，出現不利拜登的訊息。（圖／高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團）

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