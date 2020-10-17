iPhone 12預購秒殺！電信商統計出爐：預約量較去年同期成長三倍

▲iPhone 12。（圖／Apple）

記者林淑慧／台北報導

蘋果iPhone 12系列機種將在10月23日開賣，並開放果粉預購，依據電信業者統計，iPhone 12系列預約量較去年同期成長三倍之多，iPhone 12四款新機中，以iPhone 12 Pro最受果粉喜愛，掀起一波新機換購熱潮。

蘋果正式發表了4款支援5G的iPhone 12系列新機，包括5.4吋的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12，以及同樣是6.1吋的iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max；iPhone 12與iPhone 12 Pro於10月16日開放預訂，10月23日正式發售，建議售價分別為26,900元與33,900元起。

▲iPhone 12開賣。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

蘋果這次共推出藍色、綠色、黑色、白色和(PRODUCT)RED 5種繽紛色彩的iPhone 12與iPhone 12 mini，以及採用不鏽鋼外觀，擁有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色4種時尚外觀的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。以下為電信業者目前的預購情況：

【中華電信】

中華電信搶先於14日下午3點開放官網限量預約iPhone 12全機型，引發果粉蜂擁上線，依據官方統計，開放預購瞬間即刻擁入萬人搶進，並在45分鐘內預約額滿。

依據官網預約統計資料指出，這次預購以價格親民的iPhone 12最受果粉青睞，高達6成5的客戶預約，其中以容量128G為最多，並以蘋果今年推出的新色「藍色」及經典色「黑色」最受歡迎。

▲iPhone 12。（圖／Apple）

【台灣大哥大】

蘋果首款5G iPhone發表後，受到果粉高度期待，台灣大哥大昨(16)日晚上8點起在台灣大全通路開放預購，並有多款配件優惠；其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，只要申辦台灣大5G指定資費，就可以0元將iPhone 12新機帶回家，同樣引爆預購熱潮。

針對預購情況，台灣大哥大表示，蘋果新機帶動的換機潮，讓開放預購不久後就額滿，其中以iPhone 12 128G最受果粉青睞，預購量高達七成，iPhone 12 Pro 128G則佔五成。另外，為滿足果粉年年升級新iPhone的需求，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。

▲iPhone 12。（圖／Apple）

【遠傳電信】

遠傳於14日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記，依據官方統計，遠傳行動客服APP於開放後短短10分鐘內，預約瀏覽人次就衝破萬人，顯示遠傳5G「夢幻旗艦」頻譜搭上新機的搶購熱潮。

依據統計，開放預購首日，iPhone 12系列預約量較去年同期成長三倍之多，其中以iPhone 12 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過五成，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，最受果粉青睞。