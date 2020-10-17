實力單身男「靠1招」1個月換3女　戀愛感爆棚！爽喊：下次要短髮的

▲男網友藉由看房享受戀愛感。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

現代有不少人想方設法透過交友軟體結交對象，要把對方約出來也還需要一些技巧，不過有男網友近日分享奇招，讓女生心甘情願地噓寒問暖，他就輕鬆享受戀愛感，還指定「下次想找個短髮的」。

原PO在「靠北建商2.0」投稿表示，最近很喜歡找女業務假裝有意願看房，「她就會帶你去，像女友一樣」，過程中不僅貼心地聊天讓氣氛熱絡，還會關心生活大小事。

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原PO透露，他9月至今已經看了8次房，共結識3個女房仲，都還會持續打電話問他生活近況，「很像情侶一樣，下次想找個短髮的」。

▲原PO發文分享。（圖／翻攝自臉書）



文章一出，不少網友笑笑回應「故意經過你家讓鄰居以為你天天換女朋友」、「買房挑老婆節奏」、「如果女房仲看膩了，還有車商女業務可以選擇」，靠北建商2.0的版主也忍不出說「抱歉人客，這篇真的太奇文了，一定要po出來靠北」。

不過也有部分網友不認同他的做法，覺得這很不尊重房仲行業，「浪費別人的時間很有趣？」、「雖然很討厭代銷滿嘴謊言的銷售方式，但是還是希望大家互相尊重」、「你怎麼不找葬儀社的，他們會對待你像自己的親人一樣」。

▲▼文章引來網友熱烈回應。（圖／翻攝自臉書）

