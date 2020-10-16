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南國漫讀節亮點不斷 名製作人王偉忠分享「沒有冷氣的童年」

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▲2020年南國漫讀節及獨立書店永勝5號邀請徐麗雯、名製作人王偉忠南下演講。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲屏東創作才女徐麗雯（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

2020年南國漫讀節10月、11月先後邀請屏東知名音樂人盧律銘、編導演創作才女徐麗雯等影視藝文名人，在屏東總圖，與民眾分享創作過程，期望透過藝文講座帶領全台讀者認識屏東，一同「向土地學習」。

南國漫讀節「藝文影視」邀請去年以電影「返校」榮獲第56屆金馬獎最佳原創電影歌曲的屏東知名音樂人盧律銘，以「電影的調味劑─電影配樂」為題，10月24日下午2點在屏東總圖3樓，將以自身經歷與讀者分享配樂的製作過程，共同討論電影配樂的存在，如何成為觸發感情，或劇情推進的調味媒介。

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而共同協辦漫讀節活動的在地獨立書店永勝5號，則邀請眷村長大的知名影視製作人王偉忠，以「沒有冷氣的童年」為題，分享如何以你我共同經歷的時空背景，製作出ㄧ部部膾炙人口的經典戲劇，與讀者一同回憶那段單純美好的童年歲月。

▲2020年南國漫讀節及獨立書店永勝5號邀請徐麗雯、名製作人王偉忠南下演講。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲王偉忠。

10月25日下午1點於屏東總圖3樓，邀請甫以公視創新紀實節目《我在市場待了一整天》獲得第55屆電視金鐘獎節目創新獎殊榮的李明璁，以「邊讀邊走邊創作：從地方刊物到市場節目」為題，分享當社會學家走出學院、迎向群眾的心路歷程。

影視系列講座壓軸場11月1日下午3點，邀請以《蔡頭梗的滋味》入圍2019年金鐘獎戲劇類節目最佳女主角，屏東創作才女徐麗雯以「隨波不逐流，以心相證——我的編導演之路」與讀者分享各個領域創作的生命歷程中，是什麼的養份和驚喜，持續支持及撞擊生命，帶領徐麗雯從家鄉出發不斷挑戰自我，勇敢創作。

相關資訊可至南國漫讀節https://reurl.cc/4m4y3R查詢及報名。

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