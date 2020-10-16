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新家地板驚見詭異符號！網一看是「還願」格局　他抖：聽到敲門聲

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▲▼新家地板出現詭異符號！網一看是「還願」格局　他抖：聽到敲門聲。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO靠近門時，都會聽到敲門聲。（圖／翻攝靈異公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「地板上有這個燒痕，連房仲當初也講的很含糊不清」一名男網友表示，他日前搬到新家時，晚上會聽到有人敲門聲，有靈異體質的朋友告知他家附近有幾個靈體徘迴，且屋內的地板還有奇怪燒痕，更是讓他驚恐萬分，「我朋友在幫我查這個會不會是什麼有含義或是邪教的圖騰」。

該名男網友在臉書社團「靈異公社」PO文表示，他在新家的客廳中使用電腦，總是感覺背後有人在緊盯，且有時只要靠近大門就會聽到敲門或撞牆聲，「曾有一兩次，很大聲又很明顯連敲兩次『叩叩』！」

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原PO找了有靈異體質的朋友到家中查看，發現大門附近外面有幾個無害的靈徘徊，且廁所內封死的奇怪的百葉小窗戶殘留許多能量痕跡，疑似靈體出入的通道，非常不好。

▲▼新家地板出現詭異符號！網一看是「還願」格局　他抖：聽到敲門聲。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO的朋友說，門外有幾個靈徘徊。（圖／翻攝靈異公社）

最讓原PO最無法接受的，便是地上有個奇怪的燒痕，當初他詢問房仲時，房仲也無法清楚交代到底是甚麼，讓他和朋友開始往不好的方向去想，甚至懷疑是邪教遺留下來的圖騰。

對此，網友紛紛留言，「有喔，好幾個」、「那圖騰很像蚊香蓋」、「你怎麼敢住這種地方啊」、「超像醫院的設計」、「這大門看了就危險」、「快搬出去」、「也太像還願的場景了吧」、「虧你敢搬進去」。

針對地上的燒痕，有網友解釋說「這是加熱關火候，會繼續滾的鍋」，並附上鍋底圖案，恰巧與地上燒痕符合，可見並不是原PO懷疑的邪教圖騰。

▼原PO跟朋友以為是邪教圖騰，有網友指出是鍋子的燒痕。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼新家地板出現詭異符號！網一看是「還願」格局　他抖：聽到敲門聲。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼新家地板出現詭異符號！網一看是「還願」格局　他抖：聽到敲門聲。（圖／翻攝靈異公社）

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