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搭機返鄉辦婚禮！飯店竟「忘記有婚宴」…新娘一聽哭了

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▲▼婚禮，迎娶，新娘，新郎。（圖／CFP）

▲搭飛機返鄉結婚，女子到場一問，竟發現酒店完全忘記他們的婚禮。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

結婚是重要的終身大事。不過，貴州省貴陽市的王姓女子去年預定婚宴，受到疫情影響，推遲到今年10月舉辦，沒想到良辰吉日敲定了，喜帖也已經發出去，到場竟被婚宴公司告知「場地被預訂」，讓她氣到不知該如何是好。

綜合陸媒報導，王女出生在貴州貴陽，出社會後到上海打拼，去年因為訂下終身大事，決定要回貴陽辦婚宴，預定2020年3月舉辦。

受到疫情影響，王女的婚宴被推遲，與公司溝通後，決定改到10月8日舉辦。不過，在協商過程中，該酒店的業務員換了3名，她害怕出錯，事前多次確認，確保當天能如期舉辦婚宴。

等到所有細節敲定，王女心中的大石放下，開始發放喜帖給親朋好友。沒想到，她1日從上海返回貴陽，前往酒店協商，竟然被告知「10月8日已經有人預訂會場」，讓她氣炸了。

▼女子喜帖都發出去了，到場竟被告知「會場被預訂了」。（圖／CFP）

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

王女感到相當傻眼，有不少親友是在外地工作，為了她的終身大事，特地飛回貴陽來，結果酒店說了句「有人預訂了」，導致行程被卡死，根本不曉得該怎麼辦。

雙方經過協調，該酒店公司替王女找到了其他會場，但雙方又因為餐點價格發生爭執，對方消極處理的態度讓她氣炸，等了一個多小時，才有人出來解釋，還說不到2句話，立刻想要閃人，根本沒有想要處理的意思。

王女因此將事件投訴到媒體，事情曝光後，酒店才願意進一步協商，給出適當的補償，王女的婚宴也如期舉行，所幸沒有發生遺憾。

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