松菸男澡堂變「植物浴池」首度開放！療癒系「風格職人市集」開跑

▲松菸古蹟男澡堂、醫護室首度開啟！松菸風格職人市集「蘵人 style」於10/16日至10/25舉行。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

台北松菸在日治時期時，菸廠內的員工「醫護室」、「男澡堂」封閉多年後首度開放！如今邀請22家台灣文創品牌進駐，還有6組藝術團隊現地創作，以「植物」為主題打造療癒系風格職人市集「蘵人 style」，包括診療室變成「植療」，男澡堂變「植物浴池」，市集將於10月16日至10月25日舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲松菸古蹟男澡堂、醫護室首度開啟！松菸風格職人市集「蘵人 style」於10/16日至10/25舉行。（圖／松山文創園區提供）

松菸風格職人市集以「植物」及「職人」為元素，以「類策展」的型式規劃，打造沉浸式體驗的主題市集，透過植物界與文創跨界合作，傳遞「艸」字頭「蘵」人的創作精神。此次市集展售自百件徵選申請案脫穎而出的22家自然系主題品牌，集結「生活家飾」、「手編花藝」、「飾品工藝」、「創意飲食」共4領域的五感體驗創意商品，協助台灣地方文創品牌擴展通路。

▲松菸風格職人市集「蘵人 style」主題展區。（圖／松山文創園區提供）

首次打破過往的傳統市集活動，「蘵人style」主展區結合松山文創園區製菸工廠於日治時期興建的「醫護室」，在此空間配置的手術室、內外科室、藥局等大小型房間，結合醫療場域的概念，擺設燈稱花、麵包樹等具有醫療性植栽、森林聲景音樂，將原醫護室「診療」轉為「植療」，象徵在後疫情的時代，提供一處尋找療癒身心的解方。

▲男澡堂變「植物浴池」，Y2K 周巧其、胡悠揚的生物藝術實驗裝置「Biosignal信釋」移植至昔日松山菸廠男澡堂。（圖／松山文創園區提供）



而80年代的男澡堂古蹟，更由台灣藝術家們打造成「植物浴池」。在此次市集，有6組現地藝術創作裝置，其中Y2K 周巧其、胡悠揚的生物藝術實驗裝置「Biosignal信釋」移植至昔日松山菸廠男澡堂，以植物的生命訊號作為源頭，透過無機技術與轉化畫面，讓觀者感受與植物間的交流互動。

▲旅英藝術家蔡筱淇與吉川公野Kimiya Yoshikawa，於文創大街共同創作「爛漫合歡」光影雕塑。（圖／松山文創園區提供）

而旅英藝術家蔡筱淇與吉川公野Kimiya Yoshikawa，於文創大街共同創作「爛漫合歡」光影雕塑，白天可見色彩繽紛的花瓣，夜晚更在光線照耀下，如煙火般燦爛綻放。本質工作室以「藤花」傳統藤繞技法，堆疊而成的人造花形，攀爬於松山文創園區南向辦公廳舍空間廊道，體現藤蔓植物經時間累積而延展的生長樣態。

▲本質工作室以「藤花」傳統藤繞技法，堆疊而成的人造花形，攀爬於松山文創園區南向辦公廳舍空間廊道。（圖／松山文創園區提供）

▲賴怡璋創作「窗台微縮地景」。（圖／賴怡璋提供）

而在藝巷空間現地創作的賴怡璋，透過「窗台微縮地景」，觀察分析窗台植栽的多種型態，拼貼成人造城市與自然環境交互拉鋸後的微縮地景。透過藝術裝置的引導，從園區製菸工廠西向走廊進到市集主展區內，逐步沉浸在植物的療癒氛圍中，帶來全新感官式體驗。

園區的6處延伸展區中，串聯巧偶花藝．設計「CMYK」主題展、樹園藝「植物專賣店」、山不枯「茶野嚮飛」等系列展覽，並與花狂．狂花、植覺合作開設植物心靈治療、植物觀察學工作坊、花藝等課程，在 2020在最嚴峻的「疫」年，讓民眾感受城市裡植物的氣息。

▲松菸風格職人市集「蘵人 style」於10/16日至10/25舉行。（圖／松山文創園區提供）

此次松菸風格職人市集主視覺設計，邀請曾獲得紅點設計獎的插畫家劉經緯操刀，依松山文創園區代表植物，包括台灣海藻、穗花棋盤腳、茶花、黑板樹、蒲葵等，使用科學圖鑑與早期醫療複寫紙的概念呈現，喚醒大眾對植物的關注。

松菸風格職人市集 蘵人 style

日期｜2020.10.16 – 2020.10.25

時間｜每日 10:00 – 18:00（10.25當日至 17:00 止）

地點｜松山文創園區-藝巷空間、藝思空間、南向辦公廳舍1F、松菸男澡堂