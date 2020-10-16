盛唐呂世明發動連署「苦海明燈」　張彥彤怒：延押是因罪孽深重

▲張彥彤（右）對於呂世明延押表示，害人害己的結果。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

盛唐中醫負責人呂世明7日延押後，全家深受其毒害的台中市議員張彥彤在臉書首次吐露心情，他說，延押是因為罪孽深重，串供、滅證，害人害己的結果，而且呂竟然還好意思發動連署民眾，寫信去給檢察官幫忙說話，甚至還要推崇、塑造是苦海明燈之類的言詞，令人大感憤怒。

呂世明等3人在10月7日收押二個月期滿後被台中地方法院以串供、滅證之虞再延押兩個月，當初揭發盛唐以鉛滲入中藥、全家4口深受其害的張彥彤在收拾整理一下心情後，在臉書po文表達看法。

張說，對於近日許多朋友們詢問關於中藥鉛中毒事件的進度，因為資訊很少、許多人感覺案情詭異，其實實際情況很簡單，他出過庭，也見過呂世明，對於呂院長試圖道歉的行為，他腦中浮現的只有家人的痛苦，但是呂的委任律師一席「幹話」，又馬上將他拉回現實。

他指出，呂的律師表示曾尋求和解，卻一直得不到他們的回應，他說，今天會被延押是因為罪孽深重，串供、滅證樣樣都來，害人害己的結果，而且竟然還好意思發動連署，寫信去給檢察官為呂說話、甚至表示呂是苦海明燈之類的言詞，既然偵查不公開，還能有一堆人寫信指名給辦案檢查官，如此不尊重檢察官到底是誰的問題？

張彥彤說，自從確診鉛中毒之後，全家人幾乎10天住院、20天在外面過生活，目前長照人力缺乏，父親（前議長張宏年）需要全天照護，但找不到人，他和母親只好輪著照顧，中秋節連假一時不注意，父親跌倒頭部受傷送醫治療，他跟母親都哭了，感覺沒照顧好父親是他們的錯，幸好送醫治療後並沒有內傷以及其他傷害⋯⋯這樣的生活壓力已經快讓全家喘不過氣。

最後，他說，礙於偵查不公開，無法提及太多關於案情的內容，對於延押的裁定，只能說這是必然的結果，自己做來的。

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