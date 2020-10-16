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找家教「限女性」！老司機：純粹家長喜好…飲料店也限女工讀

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▲▼家教示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有網友指出，在網路上看到有人刊登徵女性家教。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

現代社會追求兩性平等，不管是學校還是工作，都希望將男女一視同仁，但有網友發現，網路上刊登徵家教竟然註記「限女性」，讓他當場傻眼，「這不就是明目張膽地挑戰社會嗎？」這樣的規定不僅帶有性別歧視，也間接違反了性別工作平等法，不僅如此，連租屋網或是飲料店工讀也會限制性別。

原PO在PPT板上發文，最近在網路上發現，許多刊登徵家教的工作竟然直接標記「限女」，「你要黑箱只收男生或是女生是自己的事，但不能直接標明吧」，在講求性別平等的社會中，這樣的規定根本直接挑戰社會，「尤其這麼重視男女平權的團體們，是不是要對這種事做出意見？家教限女也太不公平了吧！」

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貼文一出後，許多網友表示，「純粹是家長喜好吧，我也遇過限男的，何況租房子也很多限男限女」、「這個社會風氣越來越不喜歡男生」、「我有女兒的話，一定請女家教啊」、「我媽以前幫我找男家教我差點離家出走」。但也有人認為，「寫清楚比較好啊，不然你一進門就說不錄取你會比較開心嗎」、「十幾年前就這樣了，又不是現在才這樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北中央）

▲飲料店限徵女工讀生。（圖／翻攝自Facebook／靠北中央）

此外，日前也有網友在「靠北中央」發文，中央大學附近的飲料店限徵女性工讀生，他氣得直呼「太過分了吧，哪裡可以檢舉這種事」。貼文底下許多人留言大罵，「兩性憑拳」、「這已經不是過不過分吧，這違法了，你要徵女工讀生大家沒意見啊，但直接打出來就是犯法」、「請聯繫桃園市勞動局」、「是說店家可以徵帥哥阿，我就不信中央的女生都...沒事」。

根據「性別工作平等法」第7條規定，雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。處新臺幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。

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