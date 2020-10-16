代購潮品換飛行里程數！年刷1500萬慘了　父收百萬補稅+罰款單

▲台中一名男子在日本幫親友代購商品，卻害得在台父親要繳百萬稅金。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

受到疫情影響，民眾無法出國消費，只好請朋友代購，結果卻導致慘重代價，台中市一名在日本半工半讀的男子阿新，去年起幫親友刷卡代購商品，換取飛行里程數，不料在台灣的父親日前卻收到國稅局近百萬元的補稅單和罰款，經查原來是阿新刷卡紀錄多達755筆、金額逾1500萬元，都沒有辦理稅款登記。

阿新父親表示，他兒子多年前到日本半工半讀，辦了一張可累積飛行里程數的信用卡附卡給兒子使用，不料今年7月卻收到國稅局公文，要求說明2019年3月到2020年2月之間刷卡紀錄，並且要繳交近百萬元的稅金和罰款。

原來，阿新去年起開始就幫親友代購商品，包括限量衣物、鞋子、公仔等商品，價格從數千元到數萬元不等，他寄出商品收到錢後，再把錢匯給住在台中的父親繳卡費，由於交易金額龐大遭金管會、國稅局盯上。

國稅局表示，去年1月到今年9月底止，已查獲近百件代購漏稅案例，補稅及罰款高達3千萬元，以阿新為例，1年間就多達755筆、總金額逾1千5百萬元的資金匯入，資金相當龐大。

立委何欣純提醒代購業者，每月銷售額逾8萬元，就必須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰，不可不慎。

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