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陳同佳投案現僵局　港府：台方有「政治籌謀」應拿出誠意

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▲港女命案，死者母親，陳同佳（圖／記者屠惠剛攝、路透）

▲港女命案死者潘曉穎母親呼籲陳同佳早日投案。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

記者劉亭／綜合報導

港男陳同佳2018年在台殺害女友潘曉穎後，至今仍未來台投案，潘母更致信陸委會，希望可以簡化程序。香港政府15日深夜發表聲明，指台方有「政治籌謀」，要求務實處理事件。

聲明中表示，陳同佳自願到台灣自首，與港台兩地有否刑事司法協作機制，是兩件獨立事情，台方卻要扯上關係，台灣當局明知香港沒有法律容許香港和台方進行司法協助和移交逃犯，卻不斷提出要求，這是不尊重香港的司法制度，對此強烈不滿。

除此之外，聲明中也強調，陳同佳在香港已服刑完畢，港府無權干預他選擇以何種方式赴台自首或投案，台方不斷以不同藉口製造赴台障礙，顯示有政治籌謀，希望台方拿出誠意，不要做政治考量，務實處理事件。

潘曉穎母親、父親在信中稱，希望陸委會能「簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁」，讓一家人能夠見證女兒討回公道，是讓他們能夠支持至今的唯一原因。

陸委會主委陳明通表示，「內心感到無比沈痛」，理解對方失去愛女的椎心之痛，已透過駐港辦事處轉至關懷信函。但是他也重申，香港政府應該務實回應早先我方提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，「台港政府需要坐下來，好好的談一談」。

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