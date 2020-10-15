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疑竊Gogoro關鍵電池技術跳槽　法院裁定湛積公司7人交保

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▲Gogoro「製造秘密基地」大公開！產線員工平均年齡只有25歲。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro驚傳離職工程師竊取電池技術機密，官方對此作出回應。（圖／資料照）

記者陳豐德／新北報導

國內電動機車龍頭Gogoro的睿能創意公司，去年底林姓主管離職後前後挖腳10名同事，創辦湛積公司，同樣研發電動機車電池，且技術規格與Gogoro幾乎雷同，新北地檢署13日搜索後，新北檢依《營業秘密法》聲押石姓及戎姓2名工程師，法院裁定20萬、40萬元交保，林姓主管與另4名同事依5至20萬元不等交保，其餘3人請回。

LSC湛積成立於2019年7月，工商登記資本額為1.86億，湛積聲稱團隊成員組合多元化、且具備超過15年的輕型載具整體電動化經驗，是市場上少數有能力從終端產品定位需求分析，提供載具電動化工程服務，成為整合電動化系統與零組件的專家。

林姓主管在創立同樣生產電動機車的湛積後，挖角了石姓及戎姓等10工程師到旗下，開發電動機車電池，這讓國內估值10億美元以上的「獨角獸公司」Gogoro認為關鍵技術被竊取，因此提告。

檢調搜索湛積後查扣筆電等證物，並約談10名員工到案，訊後林姓創辦人以20萬元交保，石姓及戎姓2名工程師因為涉嫌竊取關鍵技術，罪嫌重大被聲押禁見，法院最後裁定20萬、40萬元交保。

湛積公司委任律師表示，提告人指控涉犯違反營業秘密之事，依照營業秘密法規定，所謂營業秘密需具備秘密性、經濟性與採取合理保密措施等三原則，然而提告人當初與勞方約定之機密資訊範圍包山包海，等同提告人公司所有非公開文件或資訊都是營業秘密，對比營業秘密法之規定，顯然有相當落差。因此提告人主張的機密資訊是否等同法律規範的營業秘密，仍待司法公斷。

▲Gogoro「製造秘密基地」大公開！產線員工平均年齡只有25歲。（圖／記者張慶輝攝）

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