彰化立委第一選區黑函滿天飛　離間藍綠互咬…藏鏡人抓到了

▲黃秀芳召開記者會報警提告。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2020立委選舉前夕，彰化第一選區出現「2020總統要贏、捷運要停」、「力挺吳斯懷，支持大麻合法化」的惡意文宣，意圖散佈謠言，離間藍營張瀚天跟綠營黃秀芳的選情，被黃秀芳發現憤而提告，要檢警務必揪出幕後藏鏡人，近日檢方偵查終結，終於查到是誰在出奧步了！

這2份文宣黑函是由另名候選人黃玉芬的競選幹部黃男(41歲)與臉書編輯與文宣製作人員陳男(29歲)所為；2人基於意圖使候選人不當選之犯意，於2019年12月初，商議模仿黃秀芳競選文宣字體、版面與美工設計等，仿冒「2020台灣要贏。捷運要停」等文字，以此散布謠言，意圖使其不當選。黃男偽造簽名付文宣費，做賊心虛，全案近日偵結，依違反選罷法、偽造文書罪嫌提起公訴。

當時距離投票日10天，「2020總統要贏、捷運要停」的文宣被廣泛散布，黃秀芳嚴正澄清，她從未主張不蓋捷運，且捷運綠線延伸到彰化本來就是她任內全力爭取的建設之一，在她的努力下，交通林佳龍部長也承諾未來會全力支持、加速推動。

▲候選人張瀚手持「2020總統要贏、捷運要停」駁斥絕沒有散布黑函。（圖／翻攝自公辦政見發表會）

張瀚天也拿著這張「2020總統要贏、捷運要停」出現公辦政見發表會中，並且嚴正駁斥，到底是該文宣是誰去刊登？出資的是甚麼人？應該是很容易查清楚。如果遭影射該事件與張瀚天有關，一定會提告；為避免自導自演、作賊喊抓賊等妨礙選風情事，也呼籲檢調盡速查明真相。

依據檢方的起訴內容指出，黃男（41歲）、陳男（29歲）皆為黃玉芬選務工作人員，黃男為競選幹部，負責指揮選務相關事宜，陳男則是黃玉芬的臉書編輯與文宣製作人員。2人基於意圖使候選人不當選之犯意，於2019年12月初，商議模仿黃秀芳競選文宣字體、版面與美工設計等，仿冒「2020台灣要贏。捷運要停」等文字，以此散布謠言，意圖使其不當選。

2019年12月26日，陳男先以LINE訊息與廣告公司接洽，27日下午，黃男蒙面偽裝到廣告公司拿文宣，付10500元時卻以陳男父親名字陳天文偽造署名，同月30日又如法炮製，仿冒張瀚天名義，製作「力挺吳斯懷，支持大麻合法化」等不實文宣。

檢警在黃男所駕駛車輛內找到張瀚天文宣，陳男坦承並向檢方供稱，張的文宣內容爭議太大，才印好未發；曾提議用臉書粉絲頁攻擊，但黃男提議「因3位候選人民調接近，要攻擊對手才可能當選」等語要發黑函，只好聽命於他。

檢方傳喚廠商、證人，黃男承認有繳派發費用，但否認意圖使人不當選，文宣內容經查證，並非假文宣；陳男則坦承全部犯行，全依違反選罷法、偽造文書罪嫌提起公訴。

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