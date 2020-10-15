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假警真淫蟲！逼女繳5萬罰款後硬上「事後再轉走2萬」　下場出爐

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（示意圖／Pixabay）

▲冒充警察逼賣淫女「繳5萬罰款」！男硬上後再轉走2萬.。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

中國廣東佛山市一名男子假扮成警察，將一名從事性交易的女子銬上手銬，要求她繳交罰款人民幣14000元（約台幣5萬9千元）才肯放過她，甚至強行與女子發生性關係，完事後還繼續用女子手機匯款人民幣5000元（約台幣21388元）到自己的帳戶，男子因涉嫌搶劫罪、強姦罪，遭公安局逮捕，廣東省佛山市南海區人民檢察院也依法將其起訴。

根據陸媒報導，事發於2019年12月30日22時許，周姓男子在佛山市南海區某酒店房間等待被害人莫女上門提供賣淫服務，莫女進入房間後，周男自稱是警察，從身上掏出一副預先準備好的手銬將莫女的雙手銬住要交給公安機關處理，除非他願意繳納罰款人民幣14000元（約台幣5萬9千元）。莫女答應繳交罰款，周男又在莫女不願意的情況下強行與她發生性關係，完事後還用女子的手機轉帳人民幣5000元（約台幣21388元）到自己的帳戶，隨後將莫女的手銬打開後離開酒店。

（圖／翻攝搜狐新聞）

▲中國廣東佛山市一名男子假扮成警察，將一名從事性交易的女子銬上手銬，要求她繳交罰款人民幣14000元。（圖／翻攝搜狐新聞）

民警於2019年12月31日13時許抓獲周男，並於他的房間內扣押一把塑膠槍、一隻槍套、一副手銬、一隻手銬套、一條手銬鎖匙、三部手機，因周男涉嫌搶劫罪、強姦罪，經佛山市南海區人民檢察院批准，於今年1月13日被佛山市公安局南海分局逮捕，廣東省佛山市南海區人民檢察院今年10月13日也依法將其起訴。

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