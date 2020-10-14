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比漾廣場周年慶「滿2千送300」　MOMO壽喜燒湯底免費升級

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▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

▲新北百貨周年慶，比漾廣場針對服飾祭出高回饋。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

位於新北永和區的比漾廣場周年慶10／15正式開跑，推出化妝品滿2,000元送200元；全館折扣7折起等優惠，且針對近年銷售持續低迷的服飾，推出首四日消費滿2,000元送300元的低門檻高回饋，等同買1、2件衣服即達回饋門檻，果然在預購催出銷量，較去年成長40%至50%的業績。

新北地區型百貨比漾廣場邁入6週年，近年積極改裝引進喜樂時代影城與熱門餐廳，還進駐潮牌與自營選物店，吸引不少忠誠在地客，連鎖壽喜燒火鍋店Mo-Mo Paradise也將在周年慶首日正式開幕，除主打在地鮮蔬食材之外，也於10／15至10／28期間推出4人同行單湯底免費升級雙湯底優惠，10月底前於UberEats訂餐加送100元抵用券。

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

周年慶促銷也於10／15至11／9期間開跑，祭出化妝品單櫃消費滿2,000元送200元抵用券，且首4日針對特定62款熱銷款品牌特惠商品，消費滿額再加碼送300元抵用券、消費滿1.2萬元另加贈500元商品券。

另近年市場銷售業績欠佳的服飾，比漾也針對此業種特別加碼，祭出消費滿2,000元送300元抵用券，優惠類別包括男女裝、內衣與潮牌服飾等約90櫃位，低門檻高回饋策略也異於其他百貨狀況，在周年慶預購業績就比去年成長4至5成。

業者表示，今年疫情因素影響，導致百貨通路周年慶出現2大趨勢，包括因觀光客與過路客銳減，導致需更加重視與經營主顧客，以及消費者因無法出國消費，導致購物預算增加，較有意願購買更好的輕奢品、「升級商品」或是生活幫手的家電，所以今年看好居家產品如鍋具、寢具、大家電等，故也在10／15至10／28周慶期間，推出大家電當日單櫃消費滿1萬元送1,000元抵用券優惠。

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

板橋大遠百周慶也將於10／22起跑，推化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券，單筆消費滿萬再加送300元抵用券；服飾名品累計滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電單日單筆滿萬送1,000元抵用券；Global Mall環球購物中心新北中和周年慶，10／21前會員全館當日累計消費滿5,000元，即送500元抵用券，刷GMpay再加贈100元抵用券。

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

▲板橋大遠百周年慶也於10／22開跑。（圖／遠百提供）

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

▲環球購物中心主打會員點數抵用。（圖／環球購物中心提供）

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