陸商務部：加快便利商店連鎖化發展　鼓勵實體店數位化

▲大陸商務部要求加快便利商店連鎖化。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部14日召開全國零售業創新發展會議，會議要求，必須加快便利商店品牌化、連鎖化發展，著力打造15分鐘便民生活服務圈，並鼓勵實體商店進行數位化改造，推動傳統百貨、購物中心的改造提升。

會議指出，零售業是流通體系的重要組成部分，是滿足人民美好生活嚮往的重要載體，是流通反作用於生產的關鍵環節，關係國計民生，只有加快創新發展，才能提高生產流通效率，更好釋放內需潛力，激發經濟大循環活力。

會議提到，商務部高度重視零售業創新發展工作，作為擴大內需、促進消費、保障生產、服務民生的重要抓手，要發揮好暢通國民經濟循環、構建新發展格局的基礎性關鍵性支撐作用。

▼大陸近年出現許多「機器人商店」。（圖／CFP）



會議強調，要著眼長遠，把握大勢，遵循規律，創新驅動，大力發展以供應鍊為核心的新型品牌連鎖，加快零售業數字化轉型，發揮大型零售企業「以大帶小」的促進作用，推進零售業跨界融合、線下線上融合，提升供應鏈效能，促進降本增效，實現零售業高質量發展。

會議要求，加快零售業創新變革，要以滿足人民對美好生活的嚮往為目標，以數字化智能化驅動為手段，推動構建現代商貿流通體系，為形成新發展格局提供有力支撐。

會議提到，要加快便利店品牌化連鎖化發展，著力打造15分鐘便民生活服務圈。要鼓勵實體商店進行數字化改造，推動傳統百貨、購物中心改造提升。要加強零售龍頭企業培育，支持大型連鎖企業通過組織創新做強做大。

會議還要求，要完善重點企業聯繫制度，發揮好創新推廣、應急保供、穩定物價、監測統計等作用。要加強政策保障，優化營商環境，協調推動各項政策措施的落地。要發揮好行業協會、高校、科研院所等研究諮詢機構作用，加強對零售業發展規律的認識，把握趨勢，因勢利導，推進零售業高質量發展。