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新娘來了！天生無腿堅持「爬」完紅毯　感動所有人

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▲▼新娘用毅力「爬」完紅毯過程。（圖／截圖自Youtube）

▲新娘用毅力「爬」完紅毯過程。（圖／截圖自Youtube）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

菲律賓一名天生無腿的新娘與交往三年的男友舉行婚禮，當天，她靠著自己一步一步緩慢的「爬」完紅毯，像每個普通女孩一樣，完成了一輩子的夢想。

新娘蘿西（Rosie Babor）來自宿霧，一出生便沒有雙腿，但她並沒有自怨自艾，仍然樂觀生活。10月，她贏來了屬於自己的幸福，與交往三年的男友步入禮堂。婚禮這天，蘿西拋棄原本要坐著輪椅的計畫，選擇用爬的走過紅毯，因為她想像其他女孩一樣體驗走紅毯的感覺。從影片中可以看到蘿西穿著一件特製的連衣裙，使她更容易移動，左手拿著鮮花，用臀部和右手向前邁進，直到走到新郎馬力歐（Mario Perez）的身邊，過程中不時展現幸福的燦笑，堅毅的精神也感動在場眾人。

受到新冠肺炎的影響，蘿西的婚禮只能邀請有限的賓客。新人夫妻的朋友亞玟（Arvin Sumagang）表示，很高興兩人最終可以一起建立家庭，羅茜也實現「每個女孩的夢想」走在紅毯上。他說，「我很高興他們找到彼此。」

結婚後羅西說，「我希望一切對我的婚禮來說都很完美，所以我知道我必須走在過道上，這使這一天變得更加特別，困難變得渺小。」蘿西的影片鼓舞了與她一樣患有先天疾病的身障者，也鼓勵了身邊的人。

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