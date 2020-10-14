參院選情告急！川普拖垮共和黨…8州恐被翻盤　民主黨掌權最佳機會

記者張方瑀／綜合外電報導

美國大選剩下不到三星期，除了總統大位之外，民主與共和兩黨在國會的席次也可能大翻盤。本次國會選舉中，眾議院435席與參議院100席中，有三分之一的席次必須改選。面對總統川普的艱困選情，共和黨的議員選戰也岌岌可危，最受關注的就是民主黨能否再次成為參議院多數黨。

▲目前參議院共和黨為多數黨，在100席中擁有53個席次。（圖／CFP）



根據《美國之音》報導，目前參議院共和黨為多數黨，在100席中擁有53個席次，民主黨則有47席，不過今年其中35個席位必須改選，這35席中有23個席位現在由共和黨人控制，若是民主黨想要重新成為參院多數黨，就必須增加4席。

CNN盤點了10個可能會翻盤的州，其中由共和黨把持就佔了8個，包含科羅拉多州、亞利桑那州、緬因州、北卡羅萊納州、愛荷華州、蒙大拿州、喬治亞州與南卡羅萊納州；另外可能阿拉巴馬州與密西根州則是民主黨議員佔據。

CNN在報導中指出，美國在一連串的種族主義衝突與新冠肺炎疫情的影響下，共和黨很難將選民的目光聚焦在他們過去所強調的經濟成長上，而總統川普染疫前的辯論表現、多名共和黨籍議員確診，都也讓共和黨的選情更加艱難。

無黨派的「庫克政治報告」（The Cook Political Report）更指出，阿拉斯加州與德州也有可能翻盤；庫克政治報告參院編輯泰勒（Jessica Taylor）表示，現在是民主黨改變參議院控制權的最佳時機，在2020年的大選中，共和黨要確保的不是多數席次，而是川普在競選失利時一併將黨給拖垮。

►川普日砸2300萬元！灑錢買搖擺州臉書廣告 強壓拜登急拉選票

►川普賓州造勢喊反中 嗆拜登上任取消關稅：投給他就是投給中國

►川普支持度大跌！拜登領先17％…郵寄投成票倉 逾6成川粉倒戈

更多【美國總統大選】相關新聞請點此