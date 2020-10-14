館長案「律師竟是煙霧彈」　iPhone揭精心套路！劉丞浩真正老大曝

圖、文／鏡週刊

專案小組還透露，劉丞浩多次用該支手機聯繫1名郭姓寶和會成員，2人的通聯紀錄像是正常朋友，也時常會約見面，除了用facetime之外，劉也會用微信和郭聯繫，但內容多半是聊天、打屁，為了釐清2人見面都聊些什麼，警方上週的搜捕行動也特別把郭帶回問話。

▲竹聯幫寶和會幹部施俊吉涉嫌教唆槍擊館長遭收押。（圖／鏡週刊提供，下同）

「劉丞浩的通訊錄中，建檔最完整的是郭姓女律師。」專案小組說，她的資料包括電話、電郵、地址通通都有，顯示劉認識或極信任郭律師，也知道一出事就要打給郭、找她陪做筆錄，而郭正是施俊吉幫劉安排的，但專案小組懷疑，這可能是故佈疑陣。

專案小組分析，上週發動搜索時，這些被帶回偵訊的寶和會成員幾乎都已找好律師，早有應付檢警的劇本，其中施俊吉聘請的律師，就是他當年涉及立法院旁槍擊案時，委任的同一個事務所律師，並非幫劉丞浩安排的郭姓女律師。

檢警懷疑，劉丞浩在槍擊案發生當天聘請的郭律師只是煙霧彈，因施俊吉深知，劉投案後，警方、媒體一定會去找郭或郭的事務所，不會這麼快想到此案與施有關。





當年偵辦立法院旁槍擊案的刑事局警官告訴本刊，該案與館長遭槍擊案的犯案過程如出一轍，相似度超過9成。例如施俊吉與槍手勘查現場，都是戴鴨舌帽、穿深色衣服，還刻意戴上口罩，立法院旁槍擊案就因未拍到嫌犯的臉，監視器畫面無法當成證據，導致法院最新判決施與槍手皆無罪。

本刊調查，劉丞浩在8月28日凌晨槍擊館長後，立即向警方投案，警方查扣他的IPHONE XS手機，8月28日中午就將手機送到刑事局研發科進行解密。警方用以色列資安公司Cellebrite的破解軟體解析，僅花了1天，就在隔天下午解鎖。

警方把希望擺在通聯分析，尤其劉丞浩第一次前往館長健身房、事後與館長發生性騷擾衝突前一週，都與施俊吉用手機的facetime功能多次連繫，警方研判，這是寶和會計畫性的安排，先由劉性騷擾館長，引發館長嗆聲肉搜，以合理化劉開槍洩恨的說法。

知情人士告訴本刊，館長本人案發後不願配合新北市警方調查，只願接受檢方訊問，雖提供多名可疑對象，如直播同行、格鬥選手等，但專案小組調查後認為可能性不大。

此外，檢警上週逮捕寶和會幫眾的行動中，原本並未鎖定前會長「小寶」邵柏傑，但他卻在警方抓人時，第一時間將手機關機，且外傳槍擊案發生後，他急於偷渡出境避風頭，但因沒人敢載他而作罷，他與館長槍擊案有何關聯？將是檢警下一步追查的重點。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【生死籤殺館長4】出動以色列破解軟體 槍手iPhone洩大哥身分

【獨家】【生死籤殺館長】館長槍擊爆炸內幕 竹聯小弟抽生死籤開槍行刑

【生死籤殺館長1】行凶後立刻致電「Tiger」 槍擊案藏關鍵角色