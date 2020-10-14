蘋果發表親民價HomePod mini智慧音箱！售價僅台幣3千元

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司與 Google 公司今年不約而同的針對新的手機作業系統當中的物聯網控制介面做了更新，同時又不約而同地推出新款平價版智慧音箱。前不久，Google 公司發表售價台幣 3,180 元 Neat Audio 。Apple 公司馬上就宣布要推出 HomePod mini，售價硬是壓到台幣 3000 元。

基本上兩款智慧音箱的產品定位完全一模一樣，全新的 HomePod mini 共有白色、太空灰兩款可以選擇，大小為 84.3Ｘ97.9 mm，重量 345 公克，透過全音域驅動單體與雙被動輻射器，呈現重低音和高音，並且利用特製的音頻導波管，打造 360º 環場音效，在喇叭的四個方向各有一組麥克風，藉此方便用戶驅動 Siri，方便進行聲控播放音樂、念食譜給你聽、說故事給小孩聽、幫忙找 iPhone、查看天氣等等。

HomePod mini 本身支援藍牙配對，使用的是藍牙5.0 技術。在跟 iPhone 配對方面，基本上只要接近就可以快速進行配對，並且支援「接力」功能，像是在播放音樂的時候，只要拿著你的 iPhone 靠近 HomePod mini，就可接力播放，這時候戴上 AirPods Pro，音樂就會自動地轉到耳機裡頭。

在物聯網應用方面，基本上只要把手機連接 HomePod mini 進行設定之後，它會自動加入「家庭」app，並且快速連上所有已經設定好的物聯網產品，接下來只要開口，就能立即控制你所有的 HomeKit 裝置，這包括遠端開燈、開鎖、開冷氣、查閱監控等等。

HomePod mini 支援 AirPlay 2 ，並且支援「HomeKit 安全錄影」功能，能分析支援攝影機的畫面、偵測是否有人出現，以及辨認熟悉的面孔、寵物和汽車。

該款產品還沒有台灣上市時間，不過售價只有台幣 3000 元，共有黑、白雙色可以選擇。