影／史上最強大「iPhone 12」問世！　全系列規格、上市資訊大統整

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 終於正式登場！想必果粉們應該都期待已久了。如同外界先前預料，４款新機全系列都搭載台積電 5 奈米製的 A14 處理器，採用 Super Retina XDR OLED 顯示器，並且支援 5G；更重要的是，外型設計果真回歸經典的方邊造型。

▲iPhone 12 全系列終於正式亮相。（圖／Apple官網）



以下就蘋果今日發表的４款新機規格功能做統整：

螢幕尺寸

．iPhone 12 mini：5.4吋

．iPhone 12：6.1吋

．iPhone 12 Pro：6.1吋

．iPhone 12 Pro Max：6.7吋

顏色



．iPhone 12 mini／iPhone 12：黑、白、紅、綠、藍

．iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max：金、銀、石墨、太平洋藍

▲iPhone 12 Pro 系列四色。（圖／取自蘋果）



儲存容量＆處理器

．iPhone 12 mini：64GB、128GB、256GB

．iPhone 12：64GB、128GB、256GB

．iPhone 12 Pro：128GB、256GB、512GB

．iPhone 12 Pro Max：128GB、256GB、512GB

蘋果宣稱，iPhone 12 搭載的 A14 晶片採用新款的 6 核 CPU，與目前 iPad Air 3 所搭載的 A12 晶片相比，性能大幅提升了40%，是目前所有手機裡最快的處理器，比起其他手機 CPU 快 50％。

▲A14 仿生晶片。（圖／Apple）



外框材質

．iPhone 12 mini：超瓷晶盾、航太級鋁金屬邊框

．iPhone 12：超瓷晶盾、航太級鋁金屬邊框

．iPhone 12 Pro：超瓷晶盾、醫療級特製不鏽鋼

．iPhone 12 Pro Max：超瓷晶盾、醫療級特製不鏽鋼

iPhone 12 全系列採用全新的超瓷晶盾外殼保護，機身也用上醫療級特製不鏽鋼，提供了 iPhone 歷來最大的耐用性，並具備 IP68 的高規格防水防塵等級。

相機鏡頭

．iPhone 12 mini：雙鏡頭系統（超廣角、廣角）

．iPhone 12：雙鏡頭系統（超廣角、廣角）

．iPhone 12 Pro：三鏡頭系統（超廣角、廣角、望遠）＋光學雷達（LiDAR）

．iPhone 12 Pro Max：三鏡頭系統（超廣角、廣角、望遠）＋光學雷達（LiDAR）

「夜間」模式現身廣角與超廣角相機，讓低光源照片更令人驚豔，新機鏡頭具備 ƒ/1.6 光圈的廣角相機可捕捉的光線增加 27％，並採用 7 枚廣角鏡片組帶來全面清晰銳利的影像，全新光學影像穩定功能還可每秒進行 5,000 次調整。

▲iPhone 12 Pro 相機系統。（圖／取自蘋果直播）



Pro 機型在光學雷達的助陣下，「夜間」模式現在也能拍人像照；此外，廣角相機可捕捉的光線增加 27％，無論白天或夜晚都可呈現更出色的細節與更清晰的對焦。

此外，Pro 機型支援 HDR 拍攝功能，從 8 位元躍升至 10 位元，可捕捉 7 億色彩，拍出更逼真的影片，還能以電影製片廠採用的「杜比視界」格式進行拍攝，甚至還可剪輯「杜比視界」影片，並使用 AirPlay 在大螢幕上一睹細微差異。

發售資訊（台灣時間）

．10/16 晚上 8 點：iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預購

．10/23 ：iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 正式上市

．11/6 晚上 9 點：iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 開放預購

．11/13：iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式上市

新機價格

台灣確定為首波預購並販售名單之中，《ETtoday新聞雲》記者也特別整理出 iPhone 12 全系列手機價格、預購時間及販售時間一覽表，讓果粉可一次掌握所有資訊。

▲iPhone 12 全系列新機價格資訊。（製圖／記者余弦妙）

＃ 對面的女孩看過來～～