馬英九發表「首戰即終戰」引議論…律師提告恐嚇、侮辱敗訴

▲前總統馬英九8月時發表「首戰即終戰」一說，引發社會議論挨告恐嚇，法院日前判提告律師敗訴。（圖，資料照／記者宋良義攝）

記者羅志華／台北報導

前總統馬英九日前發表言論，指台海若開戰「首戰即終戰」、「美軍來不及協防台灣」等語，引發律師林憲同不滿，自訴提告馬英九恐嚇、公然侮辱等罪；台北地院認為，馬英九以較聳動的文字，發表政治言論很正常，認定言論沒有恐嚇犯意，判林憲同敗訴。

馬英九8月10日以「兩岸關係與台灣安全」為題演講，提到「解放軍攻台戰略就是首戰即終戰，一旦發動，很短的時間就要打完，讓台灣沒有機會等美軍救援，且現在美軍根本不可能來」等語，經媒體報導後引起熱烈議論。

律師林憲同認為，馬英九將國防部文件寫到的「首戰即決戰」，改為「首戰即終戰」恐嚇全體國民，又侮辱三軍及總統蔡英文，自訴提告恐嚇及公然侮辱罪。

台北地院認為，林憲同控訴的行為，應該要告《恐嚇公眾罪》，而不是《恐嚇危害安全罪》，至於馬英九的言論，也只是發表大陸對台灣的軍事策略評論，難以認定有恐嚇犯意，且戰爭的勝負，更不是一個卸任總統能左右。

至於將「決戰」改為「終戰」，法官認為，政治言論難免有些聳動，這部分仍在言論自由範圍內，整個演講內容也只是在講軍事策略，沒對台灣三軍及總統謾罵，判林憲同敗訴。

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