兒子意外遭人砍死　台南市議會慰問死者年邁父母

▲台南市議長郭信良與杜素吟、許又仁等議員，一同到歸仁區馬姓死者父母家裡表達關懷，並致送慰問金5萬元，希望兩老早日走出喪子悲傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市9月19日發生下水道工人持西瓜刀砍死同事案件，不僅駭人聽聞，也導致一個家庭破碎，失去經濟支柱，台南市議長郭信良13日上午與杜素吟、許又仁等議員，以及吳禹寰、鄭佳欣、郭鴻儀議員服務處代表，一同到歸仁區馬姓死者父母家裡表達關懷，並致送慰問金5萬元，希望兩老早日走出喪子悲傷。

郭信良議長指出，意外喪生的馬姓工人今年47歲，正當壯年，是家中經濟收入主要來源。馬先生是台南市水利局污水下水道工程外包商工人，出門工作竟被同事持西瓜刀砍死，他兩位年事已高的父母，面對兒子突然離世，難以承受。

郭信良議長表示，兩位老人家很擔心平時只是打零工的兒媳婦，獨力帶著兩個還在學的孫女兒，生活立即陷入困境，不知如何是好。郭信良議長說，他得知馬家人的困難後，就與選區議員們前來關心，盡力提供協助。

目前歸仁區公所已經協助馬家人申辦急難救助，許又仁議員還將代為尋求勞工局方面的資源，讓他們可以度過眼前的難關，兩個分別就讀國一和高一的孩子也可以安心繼續求學，不要因此中輟學業。

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