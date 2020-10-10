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台南市雙十國慶升旗典禮　黃偉哲帶領民眾祝中華民國生日快樂

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▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雙十國慶來臨，台南市政府10日上午舉辦「2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良偕同市議員李鎮國、許至椿、蔡淑惠、洪玉鳳、黃麗招、蔡筱薇、蔡旺詮、林美燕、王家貞、陳怡珍等人共同出席升旗典禮，許多市民大家人手一支小國旗開心的參加今日的升旗。

▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在這深具意義的一天，除了要祝賀中華民國生日快樂以外，也要特別向在前線守護國家安全的國軍英雄，以及守護我們健康的防疫英雄們表示感謝，因為有這些無名英雄的存在民眾才能安居樂業；另外，今晚台南要在安平主辦國慶焰火大會，台南市政府是以辦喜事的心情來主辦，也幾乎是動員所有的同仁，以及許多的志工要把焰火大會辦到最好，不管是在交通維安、環境清潔上都有賴許多人的努力和付出，就是希望能讓市民和來自全國的朋友們，能欣賞到最美麗絢爛的煙火，感受到台南最誠摯的歡迎。

▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今天的升旗典禮，民政局事先於市府與市議會周圍佈置國旗，市政府周圍被國旗包圍，參加升旗典禮的民眾也人手一支小國旗，現場一片旗海飛揚，活動在和順國小醒獅戰鼓隊精彩震撼的鼓聲中開始，之後在晴空下現場民眾大聲合唱國歌，國旗冉冉升起飄揚在旗桿頂端，氣氛熱烈感人。

▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府舉辦「台南市慶祝2020年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率領市府團隊，立委陳亭妃，以及台南市議長郭信良也偕同市議員李鎮國等人與市民朋友出席升旗典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後市長黃偉哲表示，今年台南國慶日活動精彩可期，從升旗典禮開始，晚上還有備受國人期待的國慶焰火，因此竭誠歡迎全國民眾利用國慶連假來台南，除了可以欣賞古蹟、享用美食，然後接續欣賞2020國慶焰火，相信市府精心規劃的一系列晚會活動，絕對可以滿足大家的期待。

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