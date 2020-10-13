　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機械廠富二代改槍「一次就上手」　囂張自拍試槍片嚇壞鄰居

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

一名家在新莊化成路工業區開設機械零件加工廠的富二代小開卓姓男子，因染上毒癮索性自己批購毒咖啡包疑似對外販售，卓嫌深恐販毒遭道上兄弟黑吃黑劫掠，居然發揮自家工廠金屬加工專長，先後以市售模擬槍自行加工，改造成口徑9毫米手槍，並拍攝開槍影片；北市大安警方11日到工廠搜索查扣改造槍3把、以及鎮暴槍、半成品槍枝械彈一批。

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，44歲卓男經營地下兵工廠會曝光，全因為卓男改槍技術不錯，得意忘形在家中廠房公然試槍，槍聲大作驚動鄰居檢舉，警方11日申請搜索票登門搜查，在他家中廠區查扣改造槍枝3支、半成品槍枝2支、震爆槍1支、子彈39發、改造槍工具一批。

另外更在他臥室搜出：一級毒品海洛因13公克、二級毒品安非他命45公克、半成品安非他命1盒、新興毒品咖啡包18包共115公克、甚至還有大批疑似用來填裝子彈底火的黑色炸藥。警方訊後依違反毒品危害防制條例，槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

 【其他新聞】

►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查　警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮　傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡

·修護力強大

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
官方提前洩密！　iPhone 12 「剪瀏海」了
嘎嘎退團5年「改當上班族」！領低薪現況曝…爸媽怒：讓家族蒙羞
快訊／爆廢公社下架！管理員：全爆系今晚起停止所有活動3天
熊貓外送員沒穿褲子？　腿一抬掉出美臀形狀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新店鐵皮屋大火...2F狂竄火煙！燃燒180平方公尺　1人送醫

桃園女酒駕恍神連撞3汽機車　沒減速撞爛車頭！恐賠百萬元

台中神壇凌晨竄火！主神觀世音、玄天上帝遭火焚　20神像全燒成灰

偷女大生安全帽...20歲男帶回宿舍對它壞壞！帽子裡留下一片白濁

調查官拚績效遭控與毒販自導自演　最高法院判無罪確定

宜蘭大雨直落！台七丁線多處坍方　福山植物園雙連埤單向封路

機械廠富二代改槍「一次就上手」　囂張自拍試槍片嚇壞鄰居

天雨路滑國道5號「打水漂」！　轎車失控擦撞外側護欄釀3傷

快訊／屏東男「揹十字架自焚」！禮納里部落抗議變調　送醫搶救中

強制帶離最後1人！南鐵東移黃家淨空　鐵道局進行拆除

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

快訊／新店鐵皮屋大火...2F狂竄火煙！燃燒180平方公尺　1人送醫

桃園女酒駕恍神連撞3汽機車　沒減速撞爛車頭！恐賠百萬元

台中神壇凌晨竄火！主神觀世音、玄天上帝遭火焚　20神像全燒成灰

偷女大生安全帽...20歲男帶回宿舍對它壞壞！帽子裡留下一片白濁

調查官拚績效遭控與毒販自導自演　最高法院判無罪確定

宜蘭大雨直落！台七丁線多處坍方　福山植物園雙連埤單向封路

機械廠富二代改槍「一次就上手」　囂張自拍試槍片嚇壞鄰居

天雨路滑國道5號「打水漂」！　轎車失控擦撞外側護欄釀3傷

快訊／屏東男「揹十字架自焚」！禮納里部落抗議變調　送醫搶救中

強制帶離最後1人！南鐵東移黃家淨空　鐵道局進行拆除

21歲正妹砸43萬整形！　閨蜜手術室外苦等…3hrs後被通知「人送殯儀館了」

王志鵬／蔡英文的政治宣示與嚴德發的「自衛反擊權」

國民黨再扛「粉紅豬」佔領議場杯葛　民進黨團：一隻3萬已經夠本

苦苓／國民黨改名沒有錯　但不能改錯名字

快訊／新店鐵皮屋大火...2F狂竄火煙！燃燒180平方公尺　1人送醫

桃園女酒駕恍神連撞3汽機車　沒減速撞爛車頭！恐賠百萬元

阿偷伯2失誤葬送太空人　教頭就怕他患上傳球失憶症

1男突然從橋上高處墜落　意外砸到路過老人...2人當場身亡

空地免費種菜「鄰居1惡舉」　善心妹哭清7天垃圾山：全家傻瓜一樣

吃抗生素治青春痘竟死亡！長庚找到藥物過敏「特殊基因型」

社會熱門新聞

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

騎士起底士官長違規！真相大逆轉

重機叭3秒爆撞！26秒片起底士官長

評李佳芬「愛錢愛權」　名嘴挨告

不給吃早餐！抓漏行員工砸車　待遇曝光

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

康軒逼懷孕女員工離職　8年前黑歷史遭起底

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝恐成破口

更多熱門

相關新聞

超悲慘！流彈打中17歲少年生殖器　救護車送醫竟被撞

超悲慘！流彈打中17歲少年生殖器　救護車送醫竟被撞

新北市新莊區一名郭姓男子（23歲）日前向債主羅男（30歲）借了一萬元，沒想到對方卻頻頻催討，還動手毆打，讓他還完債後仍氣憤不平，8日晚間持仿貝瑞塔手槍開2槍尋仇，一槍擊中羅男左腿，17歲的李姓少年路過被流彈碎片波及，造成陰莖撕裂傷，雙雙送醫治療，所幸無生命危險。

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

新莊+9痛毆大叔打到失禁　超扯原因曝

新莊+9痛毆大叔打到失禁　超扯原因曝

關鍵字：

新莊改造槍改槍工廠傳產小開

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面