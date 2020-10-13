機械廠富二代改槍「一次就上手」　囂張自拍試槍片嚇壞鄰居

記者張君豪／台北報導

一名家在新莊化成路工業區開設機械零件加工廠的富二代小開卓姓男子，因染上毒癮索性自己批購毒咖啡包疑似對外販售，卓嫌深恐販毒遭道上兄弟黑吃黑劫掠，居然發揮自家工廠金屬加工專長，先後以市售模擬槍自行加工，改造成口徑9毫米手槍，並拍攝開槍影片；北市大安警方11日到工廠搜索查扣改造槍3把、以及鎮暴槍、半成品槍枝械彈一批。

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，44歲卓男經營地下兵工廠會曝光，全因為卓男改槍技術不錯，得意忘形在家中廠房公然試槍，槍聲大作驚動鄰居檢舉，警方11日申請搜索票登門搜查，在他家中廠區查扣改造槍枝3支、半成品槍枝2支、震爆槍1支、子彈39發、改造槍工具一批。

另外更在他臥室搜出：一級毒品海洛因13公克、二級毒品安非他命45公克、半成品安非他命1盒、新興毒品咖啡包18包共115公克、甚至還有大批疑似用來填裝子彈底火的黑色炸藥。警方訊後依違反毒品危害防制條例，槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

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