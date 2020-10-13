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「薪水不夠用」！陸軍軍官存摺給賭博網站當人頭帳戶　下場慘爆

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲一名陸軍軍官認為薪水不夠用，竟提供存摺給賭博網站當人頭帳戶，遭法官判刑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／高雄報導

陸軍軍官阿豪（化名）因為缺錢花用，竟提供銀行存摺、密碼等證件給賭博網站當人頭帳戶，經警方網路巡邏查獲其犯行，立刻將他依法送辦。橋頭地院審理後，依幫助犯圖利聚眾賭博罪判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

判決書指出，阿豪2017年3月3日到銀行開戶後，便將他的存摺、金融卡及密碼交給一名姓名不詳的男子，讓賭博網站提供給賭客匯款兌換簽注的點數。

該名男子取得阿豪的銀行資料後，就與其所屬的賭博網站成員共同架設了「LEO娛樂城」賭博網站，供不特定的多數人能自由到該網站申請帳號，並以國內外職業與業餘球類賽事輸贏結果為簽賭對象簽賭，或是提供收費的互動視訊等服務，但必須先將賭資匯入阿豪的帳戶中，以1比1的匯率兌換點數來下注簽賭。

案經警方網路巡邏查獲此事，警方立刻調取該銀行帳戶的交易明細過濾，確認有賭客將賭資會給阿豪後，立刻將他依賭博罪移送法辦。

對此，阿豪否認犯行，便稱自己得帳戶存摺跟金融卡、密碼全都遺失，當初會開戶是為了想跟同事一起投資股票，上網搜尋資訊後，就有一個人主動與其聯繫，並請他們去開戶，他先完成開戶後，有把網路銀行與金融卡密碼寫在紙上，並拍照給對方看，「但是絕對沒有把帳戶給他使用」。

阿豪同事也出面證實阿豪所說，並稱阿豪因為覺得薪水不夠用，才決定投資，而阿豪開完戶後，他因覺得怪異，曾叮囑過阿豪不要提供帳戶，而他則因為公務繁忙，遲遲未去開戶才不了了之。

法官審理時發現，阿豪的帳戶已依照指示設定相關約定轉出帳戶，若他只有提供提供網路銀行密碼，應該只能夠使用網路銀行約定轉帳的功能，不可能有自動提款機的交易紀錄，且深入追查帳戶的交易紀錄中，確實也有金融卡提款卡紀錄，因此不採信阿豪說法，將他依法判刑2個月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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