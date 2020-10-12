盼改「中華民國國民黨」　林為洲：感情、歷史要收斂

▲林為洲接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網官方頻道）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨團總召林為洲日前在國慶日拋出黨名「去中國」，卻遭黨內立委砲轟，他12日親自出面解釋，強調個人傾向改為「中華民國國民黨」。

林為洲上廣播節目時特地穿上繡有「KMT」的POLO衫，並表示，KMT（Kuomintang）翻譯成中文就是國民黨，臉書會拋出黨名去中國的議題，其實正反兩面都有提到，第一段是說用「中國」兩字會混淆，因為「中國」兩字被對岸竊取了，講到中國，大家聯想的是對岸，而不是中華民國，喊中華民國萬歲沒有問題，國慶日常常這樣喊，如果喊中國萬歲就怪怪的。

對於為什麼會在國慶這天拋出改黨名的議題，林為洲指出，很多選民曾反映過，包括總統大選時反映特別激烈，每次總統大選，民進黨一定操作兩岸議題，像這次選舉操作反送中，國民黨很容易被打成親中、舔中，第一個是有民眾的反映，如果跟中國的關係不好好定位，每次選舉都會很難選。

林為洲重申，他的貼文很中性，第一段指「中國」兩個字很容易產生混淆，容易讓國民黨被貼標籤；第二段是正面的，留著「中國」兩個字，定義是中華民國，中華民國對國民黨來講很重要，因為現在的憲法是中華民國，國民黨跟民進黨最大的不同就是，國民黨堅持憲法一中裡面的中華民國，留著元素將來在兩岸關係處理保留連結跟可能的互動對話。

林為洲說明，他把優缺點都寫出來，最後一段才說黨內改革的第一步要能多元討論，優缺點都能討論，這樣才能找到好的答案，也希望聽聽大家的意思，拋出來就是希望大家可以從各個方向去思考，留著中國國民黨，或是要改有什麼優缺點，很理性來面對，同時也表達跟對岸的關係。

林為洲提到，當然有歷史背景，有感情，很多對大中國有感情，對中國國民黨歷史也有感情，但時代一直往前走，國民黨是一個政黨，台澎金馬中華民國治理區域裡面的一個政黨，跟敵對政黨競爭，一定要得到大部分人的認同。

林為洲提及，兩岸關係要和中，跟兩岸關係互融和平，這樣處理兩岸關係盡量用更理性態度，彼此互信，互相釋放善意，創造這樣的空間，感情、歷史這些恐怕要稍微收斂，用比較理性方式對待兩岸可能將來關係，期待和平，甚至互利共融。

至於改名要改成什麼比較好？林為洲說，他沒有說一定要怎麼樣，主要是聽聽大家的意見，他這次發文後也聽到好幾種說法，覺得很有價值，老實說以前也沒想過所謂「中華民國國民黨」，但黨名比較長有何不可？世界上也有很多政黨黨名很長，這樣也沒有去中國化，所以個人會傾向「中華民國國民黨」，這樣國民黨的中國的定義就很清楚了，是中華民國，不是中華人民共和國。