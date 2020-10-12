土耳其再派「能源探勘船」直驅地中海　挑釁希臘與歐盟

▲土耳其能源探勘研究船「奧魯奇雷斯號」（Oruc Reis），船名取自中世紀著名海盜奧魯奇雷斯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其海軍於當地時間周日（11日）宣布，能源探勘研究船「奧魯奇雷斯號」（Oruc Reis）將重回地中海進行地質調查，時間為期10天。地中海蘊藏的石油及天然氣，近來已成為希臘和土耳其兩個愛琴海國家的重大摩擦點，能源爭奪加上歷史世仇，使得土耳其此舉被視為對北約（NATO）和希臘的挑釁。

路透社報導，除了「奧魯奇雷斯號」重回地中海外，另外兩艘離岸補給船「成吉思汗」（Cengiz Han）與「阿塔曼」（Ataman），也會共同執行原定區域的調查，涵蓋範圍包括「希臘的金門 ─ 卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）」，該島嶼屬於希臘，但地裡位置位於土耳其正南方，與土耳其本土非常接近，僅相距不到7公里。

東地中海豐富的天然資源發現，加劇當地區域局勢的碰撞，包括賽普勒斯分裂，北非、中東及西歐國家的大國角力也再次消長。土耳其8月中派遣「奧魯奇雷斯號」前往一塊據信富含天然氣資源的海域，並在軍艦互送下前往。雅典政府當即派出海軍回應，並與盟邦舉行聯合軍演。

數周後土耳其在歐盟召開領導人峰會前召回「奧魯奇雷斯號」，希臘總理對此表示肯定，稱此為「正向的一步」，但安卡拉政府表示撤退不代表放棄，他們還會回來。