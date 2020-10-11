國小女吊掛26樓鋼筋！猶豫後「冷靜放手」墜下慘死　驚悚畫面曝光

▲女童疑不堪家長責罵，最後選擇走上絕路。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

大陸廣西近日發生一起悲劇。一名就讀國小六年級的女童突然爬上社區頂樓，翻過圍牆後用手拉住鋼筋，整個人直接懸掛在半空；當時樓下不斷傳來撕心裂肺的叫喊聲，孩子似乎猶豫了一會，最後還是鬆開雙手，從26樓墜下慘死。事發後，有鄰居透露，女童疑因沒完成作業遭家長責罵，一時想不開才做出傻事。

《紅星新聞》報導，這起憾事發生在本月9日，家住廣西省平果市的小六女童當天放學回到家不久，突然出現在社區頂樓，並翻過女兒牆爬上雨遮，接著僅用雙手拽住邊緣的鋼筋，全身懸空吊掛在半空中；根據現場畫面，女童吊在空中時，樓下不斷傳出淒厲的哭喊聲，讓她躊躇了一會，無奈最後還是選擇放手。

報導指出，事發大樓足足有26層高，因此女童重摔落地後，當場便失去生命跡象，送醫後仍回天乏術。針對案發原因，社區住戶透露，女孩疑似沒能在國慶連假期間完成老師交代的作業，家長接到師長電話後，氣得責備了孩子，最終才釀成憾事。

對此，平果市公安局表示，他們在案發後第一時間就趕到現場了解情況，但具體原因還在調查中，教育局方面也還沒有給出說法；教育局人員則稱，目前警方已召集學校和家長進行溝通、問話，具體原因還沒有定論，究竟是否因作業問題導致女童輕生，仍有待進一步查證。

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