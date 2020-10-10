韓裔魯水晶背景起底！國慶主持口音超Ｑ　竟是補教名師

▲109年國慶大會主持人，王顯瑜、魯水晶。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雙十國慶典禮延續往例請來一位新住民主持人，而來自韓國的講師魯水晶報名擔任，在台上以少見的姓氏加上特別的口音，引起網友關注。原來，魯水晶從韓國來台12年，現任補教業，且丈夫也是道地台灣人。

國慶近年強調多元融合，自2018年起邀請新住民擔任主持人，與一名台籍主持人做搭配，曾邀請來自越南的阮秋姮和土耳其藝人吳鳳，今年則是韓國的魯水晶。

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▲韓裔魯水晶來台12年，是補教界名師。（圖／翻攝「翻譯那件小事into魯水晶」臉書）



魯水晶表示，她大學時雙修中文系，想趁年輕出國當老師，多學習不同文化，之後到台灣教韓文，認識了現在的先生便待了12年，自己開設補習班，學生超過2萬人、出過7本書，也常上談話性節目當來賓。

魯水晶說，她很喜歡台灣的人情味，才會決定紮根這塊土地，這次擔任國慶主持人，覺得非常榮幸，並給自己打95分，深深感謝台灣包容多元的文化，讓她這位外國人可以參與難忘的國慶盛事。

魯水晶事後也在個人粉專「翻譯那件小事into魯水晶」PO出工作結束的背影說「女主持人終於功成身退～壓力釋放之後，開心到快要飛上天了！」

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