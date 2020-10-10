台南國慶煙火擠40萬人！他卡火車站地下道等接駁車：前面排500人

▲台南擠進40萬人看國慶焰火。（圖／記者林悅翻攝、翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市舉辦「2020國慶焰火」10日晚間8時在安平區漁光島施放，現場已湧入至少40萬人等待觀賞，但周圍接駁車卻都客滿卡死。有網友表示，他仍卡在台南火車站的地下道等待接駁車，且前方至少還有500人。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他10日下午5時許抵達台南火車站，開始排隊要搭乘國慶焰火接駁車，沒想到過了2個多小時卻還卡在地下道。

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「快7點半了！」該名網友表示，他的前方至少還有500多人排隊，現場的動線亂七八糟，看著時間一分一秒流逝卻沒辦法抵達現場，只能感嘆「看不到煙火了…」。

網友看完紛紛留言，「突然好慶幸自己打消去拍照的念頭」、「在台南騎機車才是王道啦」、「要玩請趁早~ 很多人早上就去」、「何必呢？好好一個假日一定要去那邊擠到生氣」、「人到現場，手機看直播」、「沒超過20公里的話建議用走的」。

台南市交通局局長王銘德指出，交通局、警察局等相關單位10日上午9時成立國慶假期交通疏運小組進駐大台南智慧交通中心，全程監控焰火主會場及3大副會場周圍的交通情況，並適時調控號誌維持交通秩序，針對違停的車輛亦加強拖吊，維持管制區內的交通順暢。

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