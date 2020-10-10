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已婚房仲自爆性慾滿！狂傳色情片…越級騷擾女協理：想跟你打炮　

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▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲不動產仲介經理藉職務之便性騷擾女協理，還力邀對方開房間。（示意圖，非當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台中報導

已婚的不動產仲介經理阿俊（化名）去年3月至7月間利用職務之便，對專案協理小君（化名）性騷擾，不但三度傳送色情圖片，還傳了10次訊息稱「好想跟您打O喔」、「我們去做愛」等語，事後遭小君提告。一審台中地院判阿俊賠80萬元，案經上訴，台中高分院日前改判阿俊賠10萬元為適當，全案確定。

小君控訴，與阿俊對話中，除了出現色情圖片，文字訊息部分大多為輕挑、力邀開房間之內容，像是「我要是您男友，我一定會內射啊」、「我太久沒作（做）愛，你要跟我做愛嗎」、「晚上要去開房間嗎」、「好想跟您打炮喔」、「我性慾滿滿隨時想跟妳嘿咻」、「用您O水來寫啊」；小君因長期受到騷擾，認為人格權受侵害，向阿俊求償209萬元精神賠償。

一審、二審審理時，阿俊皆辯稱，小君提出的對話記錄及簡訊截圖並無詳細日期，且有刪減前後對話之疑慮，而他與小君之間原有曖昧，也時常有充滿性暗示之互動，小君與其他同事間亦會互開黃腔，惟小君離職後，因聽聞他人轉述他的婚姻生活，另生仇恨之下，才會提起本訴訟。

面對阿俊稱兩人曖昧，小君則否認。法官勘驗雙方對話後，不採信阿俊說法，認為阿俊藉詞雙方互動良好，傳送之色情圖片、性暗示言語，客觀上足以讓小君感到冒犯、難堪，進而產生不安全感，但審酌兩造財產狀況後，二審改判阿俊賠10萬元即可，全案定讞。


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