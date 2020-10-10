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美神盾驅逐艦又進西沙！共軍跳腳喊是中國領海：赤裸裸的航行霸權

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet`s）

▲美軍公開演習照片。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

記者崔子柔／綜合報導

美國海軍第七艦隊的神盾驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain）昨（9）日駛進西沙群島海域，解放軍深夜就表示，美國「嚴重侵犯中國主權和安全利益」，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁。

美軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）昨日在臉書發文表示，麥肯號進行了一個「小艇攻擊隊演習」（SCAT），並表示該軍艦被分配到美國海軍最大的前線部署隊伍「驅逐艦中隊15」（DESRON 15）內，該中隊是第七艦隊的主要水面部隊。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet`s）

▲美軍公開演習照片。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

解放軍南部戰區新聞發言人張南東深夜表示，美軍未經允許就闖入中國西沙領海，中共解放軍南部戰區海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

張南東也說，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，「嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁」。

張南東強調，中方要求美方立即停止此類挑釁行為，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區的和平穩定」。

▼美軍公開演習照片。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet`s）

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