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美國共和黨大咖：川普正輸掉與中國「新冷戰」　對華政策徹底失敗

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川普說，選上美國總統要跟ISIS宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普說，選上美國總統要跟ISIS宣戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

美國共和黨大咖佐立克（Robert　Zoellick）斷言：特朗普正在輸掉與中國的“新冷戰”，其對華政策是“徹底的失敗”。

曾任美國貿易代表、副國務卿、世界銀行行長的佐立克是美國戰略學界的知名人物。他7日在《華盛頓郵報》發表題為“特朗普正在輸掉與中國的新冷戰”的專文，開首就宣告：“特朗普總統的中國政策一直以故作姿態重於成功，這是一個徹底的失敗。”

美國對華貿易逆差不減反增，被作為失敗的例子提出。佐立克指出，特朗普上任後宣布，他將結束美國對中國的貿易逆差。但2019年美國對華貿易赤字達3460億美元，幾乎與2016年的赤字相當。截至今年8月，美國對中國出口僅增長1.8%，而中國對美國出口增長了20%。更糟糕的是，特朗普的全球貿易和服務赤字從2016年的4810億美元增加到2019年的5770億美元，部分原因是中國的一些出口轉移到了其它國家，而不是回到美國生產商。

佐立克認為，特朗普與中國的貿易一攬子計劃泡湯了，因為中國難以完成貿易協議中的採購計劃。特朗普發動的貿易衝突迫使他花費280億美元來補償美國農民；他還讓美國人每年要為從中國進口的3500億美元商品支付更高的稅收。去年穆迪分析公司估計，特朗普與中國的貿易戰導致美國創造的就業崗位減少了30萬個。

作為共和黨人，佐立克的這個論點與民主黨人一致。在7日晚間舉行的美國大選副總統候選人的辯論會上，民主黨候選人賀錦麗稱，特朗普的對華貿易戰“失敗了”；特朗普政府對中國的看法和做法，導致美國人失去了生命、工作和地位。

佐立克指出，美國政府對中國的恐懼，導致美國的主要優勢被破壞：法治管理下的公平、創新和競爭市場。他說，圍繞TikTok的鬧劇向世界發出了一個信號，即特朗普希望對企業和投資進行政治控制，在這樣一個經濟體中，高管們必須付出政治支持才能贏得白宮支持。特朗普政府就制裁、出口控制、投資篩選、海外經商、簽證、供應鏈發出連番威脅，以國家安全為由掩蓋恐嚇行為。

佐立克表示，美國的競爭優勢始於國內。美國需要通過傾聽、尊重和推動行動來吸引他人站到自己這邊來，追求共同利益。“美國優先”不應該意味著美國唯一。印太地區的國家希望美國與中國競爭，而不是假裝遏制它。當中國一直在國際組織內努力推進其國家利益時，美國卻一直在退出，偶爾還在沮喪中跺著腳走開。美國與中國本有合作的空間，美國也應當為自己利益與中國競爭，但特朗普卻通過“脫鈎”和國家指導的貿易方式退卻了。

最後佐立克指出，特朗普和他的跟班咆哮著“新冷戰”，但可悲的是，他們不知道美國是如何在舊冷戰中取得成功的，也不知道中國與蘇聯有何不同。他們已經走向了一種雙輸戰略：美國和中國可以傷害對方，但結果是什麼？特朗普將敵意偽裝成戰略。

曾在美國外交學界最早提出要讓中國成為“負責任的利益攸關方”的佐立克最近出版新書《美國在世界上：美國外交和對外政策歷史》，其中對處理美中關係多有闡述。他指出，美國應當接受中國本來的樣子，不要想讓中國變成美國夢想的模樣。但是這並不意味著美國不與中國接觸，拒與中國合作。他呼籲還是應當回到讓中國成為“負責任的利益攸關方”的軌道上。

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