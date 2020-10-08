嘉義縣長翁章梁訪竹市關新公園　讚：還會再來新竹！

▲嘉義縣縣長翁章梁訪設計展，並且參訪關新公園。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開展第8天，嘉義縣縣長翁章梁今（8）日率團訪設計展，也參訪「天下第一里」關新里的關新公園，進行城市美學交流。新竹市長林智堅表示，關新公園改造後成為「孩子的夜店」，是許多爸媽放鬆、孩子放電的天堂。翁章梁表示，深刻感受到新竹市以設計力導入公共建設的美學成果，許多值得嘉義縣借鏡之處，「一天不夠！還會再率隊來新竹！」

翁章梁與局處首長等縣府同仁今天到訪新竹市，第一站即指名前往「關新公園」。林智堅除細說關新公園改善的成果，並向翁章梁介紹，關新里居民大部分是園區人，平均年齡僅29歲，全國年所得中位數高達252.9萬元，是全台最高、有「天下第一里」之稱，且這裡14歲以下的孩子比例超過30%，也因此為了這裡的居民，他大力改造關新公園，讓這裡成為「孩子的夜店」，減輕爸媽的壓力。

參觀關新公園過程中，林智堅特別介紹公園內的洗手、洗腳池，高度為孩子量身打造，讓他們能方便使用；翁章梁也稱讚道，「這是個非常有想法、貼心的公園。」從地方居民的需求出發，關新公園有辦活動的場地，有孩子可以奔跑、玩沙的地方，還有一片大黑板讓孩子可以恣意創作、繪畫，讓他覺得非常有創意。

翁章梁表示，新竹市和嘉義縣完全截然不同，嘉義縣是全台老人比例最高、以農業為主的縣市，他最近也喊出要發展嘉義的工業，盼將嘉義縣打造成農工大縣，而也因他是第一次擔任首長，他一直在向許多有經驗的縣市首長學習，翁章梁縣長也笑說：「今天一天時間不夠，未來他還會再帶團對來新竹！」

翁章梁並談及，新竹市有很多好的思維與建設，還有美好的理念和堅持，他帶縣府團隊來實地感受新竹市的成績，最近也發現林智堅市長強調用路人的權益，打造步行城市，「這都是其他縣市不敢做的事情！」翁章梁並稱讚林智堅非常有理念，雖然施政上會碰到很多障礙，但林智堅市長都用智慧化解，此行除了參訪設計展，也參觀公園、漁港及城市美學，希望把新竹市的成功經驗帶回嘉義。

城銷處表示，關新公園原來排水不良，樹木也缺乏整理，今年(109年)2月整建完成後，成為一個讓孩子開心跑跳、爸媽安心陪伴，且各年齡層都能使用的公園。整建工程將既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，除了中間供兒童追趕跑跳的主題廣場外，南側2至5歲兒童共融活動區設有小型草坡溜滑梯，北側適合5至12歲的樂遊山丘區則設有寬敞的磨石子溜滑梯。

此外，還有攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。另配合既有林蔭位置，打造休憩涼亭與座椅，透過建立多功能使用公共開放空間，重新凝聚鄰里的向心力。

市府表示，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，將整個城市規劃為展區，從舊城區到新竹公園，透過2公里的步行廊道串聯，讓民眾感受300年古城到數位科技城，古今穿越的驚豔之旅。