估值394億美元！陸金所逆勢赴美掛牌　料成今年最大中概股IPO

▲中國平安旗下陸金所將赴美上市。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美關係緊張之際，估值近400億美元的陸金所8日正式提交申請，宣布赴美上市，或於今年內美國證監會監管要求收緊前「壓線通關」，引發外界關注。這也是繼螞蟻金服集團擬A+H上市、京東數科將在上交所科創版上市後，今年再有大陸金融科技巨頭宣布登陸資本市場，並挑戰成為美股最大的中概股IPO。

公開資訊顯示，陸金所為大陸保險龍頭中國平安旗下的財富管理平台，提供理財產品除了貨幣基金、公募基金，還包括資管計劃、銀行、私募、信託、保險等合計超過8600種產品。





▲中國平安是大陸保險第一股，近年分拆多家子公司上市。（圖／CFP）

10月8日（美東時間10月7日），陸金所控股正式向美國證券交易委員會公開遞交招股文件，據悉是以保密形式提出上市申請；招股文件披露，截至2019年底、2020年6月30日，陸金所控股分別實現營收478億元（人民幣，下同）、257億元，三年復合增長率為31.1%。對應同期，實現淨利潤133.17億元和72.72億元，複合增長率為48.6%。

在此次IPO前，中國平安集團持有陸金所42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權。陸金所透過平安生態，可接觸到2.1億人次的金融服務客戶；另陸金所甫於2019年12月完成新一輪融資後，目前估值達到394億美元（約2758億人民幣）。

Oliver Wyman數據顯示，截至2020年9月30日，陸金所控股旗下平安普惠零售信貸餘額達5358億元（約758億元美元），在中國非傳統融機構市場中排名第二；旗下陸金所平台財富管理規模達3783億元（約535億美元），在中國非傳統金融機構市場中排名第三；財富管理方面，陸金所平台年交易規模超1兆元。

▲中美關係緊張之際，陸金所將逆勢赴美掛牌，引發關注。（圖／CFP）

據了解，陸金所原計畫在香港掛牌上市，但香港上市委員會對類似公司營運模式的合適性的審核較嚴，因此陸金所選擇與平安保險旗下，另一已在去年12月赴美掛牌的公司金融壹帳通一樣，先行赴美。

值得注意的是，在中美關係緊張之際，美國官方已建議，限令所有美股上市的中概股於2022年1月前，讓美國審計監管機構PCAOB查閱審計底稿，否則須由美股退市，因此陸金所上市計畫也引發關注。

《香港經濟日報》報導，陸金所擬在美IPO籌資目標金額，已從30億美元，下調到20億美元，美國股票代碼為LU，現選定瑞銀、高盛、滙豐及美銀作為投行，計劃於今年內完成上市。

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