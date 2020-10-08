川普簽緊急授權推「免費解藥」：疫苗很快推出　中國準備付出代價





▲川普重回白宮橢圓形辦公室，發布最新影片。（圖／翻攝自川普推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普發布最新影片，以白宮橢圓形辦公室為背景，表示自己確診，住院，如今又重回白宮他「喜歡的地方」。他日前接受「REGN-COV2抗體雞尾酒療法」，本人也在影片中證實醫師使用「Regeneron」為他進行治療，他表示自己已經簽署緊急授權，要讓有需要的人民能在醫院內使用與總統同樣的藥物。他並稱其為「解藥」（cure）；此外也提到疫苗「在非常非常短的時間裡」就會推出。

川普在影片中繼續盛讚醫護人員、緊急反應小組、執法人員以及消防員，「我們有很棒的人民，這是一個偉大的國家。」川普表示自己接受雞尾酒療法，認為「Regeneron」是讓他迅速恢復的關鍵，「難以置信，我立刻就覺得好很多了，我3天前感覺就和現在一樣好。」

「它們就要推出了」，川普說他已經簽署緊急授權，「如果你在醫院，你會得到它們，你會免費取得這個藥物，尤其如果你是老年人，我們會讓你盡快接受治療。」他說當然還有其他藥物可以提供幫助，但比起其他人說的「有療效」（therapeutic），他把「Regeneron」視為「解藥」（cure），而且是「來自上帝的祝福」、「來自天上的祝福」，「如果我沒有染疫，我很可能就把它當作和其他藥物差不多的東西。」

此外，川普表示白宮想要在11月3日美國總統大選前推出疫苗，但因「政治」介入而被阻撓，「他們想玩遊戲，沒關係」，但他仍強調疫苗將會在「非常非常短的時間內」推出。

對於美國的確診病例數與致死人數高居全球之冠，倍受各界譴責的川普並不將防疫不當視為自己的錯誤，「中國要為此付出代價，這不是你們的錯，是中國的錯，而中國準備要付出很大的代價，要記得。」