恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮一名年輕女網友3日開車載姪女到超商買東西，將車臨停在路邊時，結果遇到奇怪男子強拉車門，還一邊面露詭異笑容。當時姪女感到害怕，所幸原PO有鎖車門的習慣，趕緊駛離現場，不料男子竟跑步追了過來，讓2人當場嚇壞。

原PO在臉書表示，當天她上午11點30分載姪女到新城鄉嘉里村7-11購物，但才剛停好車，一名男子就試圖拉後座門把，作勢要上車。由於原PO有鎖門習慣，本以為男子是認錯車，所以稍微打開窗戶，好讓對方知道車內不是認識的人。

▲白衣男子面露詭異笑容，隨後上前狂拉車門。（圖／爆料公社）

不過，男子看到2人後，竟改往副駕駛座強拉門把，嚇壞車上小姪女。原PO見狀，立刻驅車離開，繞了一大圈停在7-11旁邊的檳榔攤，心想隔了一小段距離，應該不會再撞見，怎料男子還是追過來硬要上車，讓她嚇得趕緊錄影自保。

許多網友看完紛紛留言，「太恐怖了吧，如果車門沒鎖，後果不堪設想」、「我只要單獨在車上一定鎖門」、「太扯，硬拉車門是想幹嘛」、「趕快去報警，事後也會受理的」、「好噁，是我就罵死他」、「好險有鎖門」。

原PO說，公布影片是為了提醒大家小心此人，也提醒行車時務必鎖上車門，避免發生危險。

▲男子詭異行徑，嚇壞副駕駛座的小姪女。（圖／經特殊處理／爆料公社）