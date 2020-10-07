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「車床天地」旅行全台正夯　臉書粉絲團超過14萬人

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▲車床天地旅行 。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

▲「車床天地」旅行在台灣正夯。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣這5年來興起的「車床天地」車泊旅行，他們多數避開假日旅遊人潮，駕駛自己的愛車，全省及外島走透透在簽約的營地、農場旅遊，輕鬆享受旅遊樂趣，已蔚為風潮，目前臉書粉絲團已超過14萬人。

▲車床天地旅行 。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

▲▼發起人杜志遠（右三）、泊車。

▲車床天地旅行 。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

「車床天地」粉絲團屏東負責人黃憲榮表示，該粉絲團於5年前，由台南網友杜志遠發起，鎖定已退休或即將退休的族群因應後半生的退休生活的網友，可以利用平日出遊，避開假日旅遊人潮，「到那裡住那裡」享受悠閒輕鬆的生活，遇到連續假日，也可以「車聚」，沒想到引起網友熱烈迴響。

▲車床天地旅行 。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

▼參加豐年祭、收費一覽表。

▲車床天地旅行 。（圖／黃憲榮提供 ，以下同）

其實「車床天地」（車泊旅行）就是強調休閒旅遊中，經由車子移動承載著休閒、旅遊、泊宿、在地消費、自在移動的特性，也混配帳篷使用，只要業者能合法提供「車泊」場地，幾乎就有該粉絲團的足跡；黃憲榮說，目前除全省合法露營區、農場外，金門、馬祖等外島，也有合作業者。

「車床天地」利用平日旅遊，與假日人潮做區隔，而平日剛好是營區、農場營業的淡季，可以提供「車泊」位置，給「車床天地」使用，收取水、廁、澡的費用，貼補水電費用支出，「車泊」族又可直接在營地、農場內消費，符合露營業者及農場經營需求，紛紛和「車床天地」簽約，成為合作夥伴。

黃憲榮說，國慶連假（9日至11日），會有來自全台的50多輛輕休旅車開進屏東的小鎮，進行一場名為「神山之旅」的車聚，選擇在萬金某營區展開3天2夜的「車泊之旅」。

9日早上9點，「車床天地」先在屏東縣潮州八大森林魔法樂園集合後，預計10時45分到萬巒鄉可茵山可可莊園參觀；第1天先在「諾亞方舟營區」停泊，有興趣的民眾可以先來感受一下氛圍。

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