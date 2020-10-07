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大陸未來2年將進行11次发射建空間站　太空人均已選定

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▲▼大陸未來2年將進行11次发射建空間站。（圖／翻攝自）

▲大陸未來2年將進行11次发射建空間站。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸官媒《央視》6日報導，目前大陸空間站各艙段研製進展順利，2022年前後將完成空間站在軌建造計畫。為此，未來2年將進行11次發射，先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，進行空間站基本構型的在軌組裝建造。同時，執行空間站建造階段4次飛行任務的太空人已經選定，正在開展任務訓練，每個乘組3人，由執行過飛行任務的太空人擔任指令長。

中國載人航太工程已先後發射了長征七號運載火箭，天宮二號空間實驗室，神州十一號載人飛船，天舟一號貨運飛船，驗證了貨物運輸和推進器在軌補加，以及太空人中期駐留等空間站建造和運營的關鍵技術，為第三步空間站建設奠定了堅實基礎。

據悉，從2017年的3月開始，太空人的訓練就全面轉入空間站的任務準備。目前，執行空間站建造階段4次飛行任務的太空人乘組已經選定，正在開展任務訓練。

中國載人航太工程太空人系統總設計師黃偉芬表示，「我們綜合考慮了太空人的飛行經驗，現狀，他們的年齡，以及心理相容性協同配合，後續的發展等因素，綜合考慮了這些因素，然後統籌搭配了4次飛行乘組，每個乘組是3個人，是由執行過飛行任務的太空人擔任指令長。」

▲▼大陸未來2年將進行11次发射建空間站。（圖／翻攝自）

▲太空人均已選好。（圖／翻攝自央視）

10月1日，中國第三批18名預備太空人加入太空人隊伍，包括7名航太駕駛員，7名航太工程師和4名載荷專家，他們將參加空間站運營階段各次飛行任務。

按照計畫，中國空間站將先後發射「天和」核心艙，問天實驗艙和夢天實驗艙，進行空間站基本構型的在軌組裝建造。期間，規劃發射4艘神州載人飛船和4艘天舟貨運飛船，進行太空人乘組輪換和貨運補給。

據中國航太科技集團微信公眾號介紹，空間站任務壽命將達到15年左右，可供3名太空人長期在軌駐留，半年一輪換，可供6人短期駐留10天左右，以便交接班。

目前，空間站核心艙等各艙段研製進展順利。空間應用系統正在開展空間站科學實驗設施研製，以及運營階段應用任務認證工作。

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