川普甫出院一下機就脫口罩！「行動病毒」不甩防疫橫掃白宮

▲川普5日出院返回白宮，怎知一下機就將口罩脫掉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普確診後住進了沃爾特里德國家軍事醫學中心接受治療，並於5日晚間正式出院返回白宮。川普當天晚上在推特連續發出2則新影片，以自己快速出院的例子強調「肺炎一點也不可怕」。他甚至說，「搞不好我已經免疫了」。然而當他一抵達白宮時，卻直接拿下口罩，絲毫不擔心身旁工作人員被他傳染，再度引發批評。

川普5日晚間6時38分左右步出沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）大門，並搭乘直升機返回白宮。然而當川普一抵達白宮後，卻隨即將臉上的淺藍色口罩脫下塞進口袋裡，並朝著直升機揮手致意，絲毫不在意自己已經染疫，宛如一顆「行動病毒」。

▲▼川普將口罩脫下後，塞進西裝口袋內。（圖／達志影像／美聯社）



川普返抵白宮後，當天晚間8時就在推特一連發佈了2則新影片。在第2則影片中川普親自現身，他首先向國家軍事醫學中心的醫護人員表達感謝，隨後他則稱，自己透過染疫一事，更加深入了解到新冠病毒，並以自身快速出院的例子強調，「肺炎一點也不可怕」。他說，「可以肯定的一件事是，不要讓它主導你，不要害怕，你會打敗它的。」

不僅如此，川普還說，自己身體很好，甚至大可以在2天前就離開，不必待到5日晚間才出院。他也表示，身為美國的領導人，他必須盡快地返回崗位，繼續領導國家。然而川普似乎沒有因為染疫一事瞭解到病毒的可怕，儘管全美國已經有745萬人染疫、21萬人因此喪命。

川普在影片中說道，「我現在好很多了，說不定還已經免疫了。」他甚至呼籲民眾多走出室外，不要再被病毒主導，因為「美國擁有全球最好的醫療體系」。