「坐牢浪費青春」弒母逆子最新精神評估報告出爐　讓法院臉都綠了

圖文／鏡週刊

高等法院8月20日將涉及弒母剁頭案的梁姓逆子改無罪，當庭無保放人，僅要求桃園市衛局將梁男帶走評估是不是該再治療，引發社會譁然、罵聲不斷，桃園衛生局收到法院丟來的問題後，當天經專業人員評估後，發現梁男完全沒有心神喪失或異常情況，也就是完全不必強制治療，依法就要直接放人，還好檢察官發現梁男另涉傷害案遭判刑55天拘役定讞，立即將他發監執行，將於10月13日執行期滿，屆時梁男即可完全自由趴趴走。

此案是2018年10月17日晚間六時許，34歲的梁姓男子在桃園市住處與66歲的媽媽發生衝突，梁男到廚房拿菜刀追著母親猛砍，梁母頭部被重砍10刀、雙臂及胸、腹27刀，被害人因此休克死亡，死者的頭、手慘遭砍下，梁母的頭還被梁男丟到屋外，案發處成了凶宅，房價直直落。

一審桃園地院審理時，梁男在精神鑑定的時候，對於犯下弒母的重大惡行，竟說覺得荒唐、有點白痴，說如果讓別人發現這件事，他就要坐牢，浪費青春，一審合議庭認為梁男無悔意，且他曾加入詐騙集團遭判刑1年1個月，再犯殺人案應加重其刑，但依據精神鑑定及相關證據，梁男因長期吸毒，且為打電動提神而吸食安非他命，導致精神狀況有問題，依法可減刑，加上他的姊姊也希望不要判他死刑，因此判他無期徒刑。

梁男上訴二審後繼續遭收押，梁男辯稱當時吸毒喝酒，不知發生何事，並說自己在案發後有唸佛經，每天唸2至3小時讓自己平靜，但並不是為了為母親，二審合議庭審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲綜合判斷後，認定當時梁男「不知道發生什麼事」的說法是真的，因案發時是梁男吸的毒藥效發作最強時刻，導致他喪失辨識行為能力，分不清自己做的事情是不是違法的，是精神喪失而瘋狂殺人，8月20日改判他無罪。



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