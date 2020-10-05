衣世代X京巧服裝設計教學夢想實踐　中山捷運站藝文廊成果展出

▲▼衣世代X京巧服裝設計教學成果發表會。（圖／衣世代X京巧服裝設計學苑提供，下同）

台北訊

衣世代X京巧服裝設計教學成果發表會，10月1日隆重登場，在台北市中山捷運站藝文廊展期近兩個月，此展覽集結了服裝設計打版學苑學員作品，這些新秀服裝設計師們的作品，年齡從6歲的小學生延伸至成人皆有，是一個連續性的發展過程。

主辦單位表示，他們是一群熱愛服裝設計的夢想實踐家，走在服裝設計學習的道路上，透過專業服裝設計實務的學習訓練，埋下希望種子，讓夢想得以發芽茁壯，實現心之所向。這些新秀服裝設計師從0開始，一步一腳印的累積實力，在各式年齡的視角中，揮灑屬於自己風格的服裝設計。

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主辦單位說，新秀服裝設計師們的努力希望被看見，學習與成長的喜悅與眾好友分享。無論是青春正漾或是展開第二人生的你，夢想的開端盡在衣世代，衣世代是夢想的引航員，引領您踏上服裝設計的殿堂，揮灑著屬於自己的精彩。展覽期間10/1-11/29。與您相約在中山捷運站藝文廊。

服裝設計創作者介紹：

小小服裝設計師(兒童＆青少年組)：7歲沈詩芸、8歲林心唯、9歲施亮妤、11歲蔡睿嫻、12歲林靖書、13歲陳姵妤、14歲鄭皓云、15歲劉宸維、16歲陳逸芸、17歲陳亮萁….等人。

新秀設計師(大專組)：Parsons服裝設計學系范棠棋、服裝設計學系袁浭瀕….等人。

新秀設計師組(社會組)：皓哲、玲芳、亦涵….等人。

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▲▼衣世代X京巧服裝設計教學成果發表。（圖／衣世代X京巧服裝設計學苑提供）