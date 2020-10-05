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夫跟團墜谷亡！妻靈堂痛打他5下　登山界「虎哥」反告求償500萬

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▲▼領隊靈堂致意被毆打，提告求償500萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲虎哥前往靈堂致意，與家屬發生口角，遭到毆打。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

一名張姓登山客去年3月參與知名領隊「虎哥」的登山團，挑戰登山健行的活動，期間不慎墜落300公尺深谷，被找到時已經不幸身亡。張姓登山客的妻子指控，虎哥到丈夫的靈堂致意時，她情緒失控揮打了虎哥5下，如今月被提告求償近500萬，讓她完全不能接受，「我一個女生打你幾下，你就要要求四百多萬？」

張姓登山客的妻子控訴，丈夫曾在特戰隊服役，雖然53歲了，但體格精壯，還會自主揹著水桶、沙袋等物品，練習負重爬山，進行登山訓練，先前透過臉書找到王姓領隊「虎哥」，看完介紹後，讓丈夫加入登山團隊，花了8千多元的團費與保險費。

張男參加虎哥舉辦的登山團，橫越八通關古道，期間卻不慎墜谷，摔落300公尺深的山谷，全身骨折身亡。事後，張男的家屬指控，「虎哥」事前沒有提醒隊員確認裝備，且當時天候不佳，有另一組外國客人勸阻「不要上山」，仍一意孤行，帶著隊員往上爬，出事後又刻意營造搏命救人的形象，超級不負責任。

▼張妻一時情緒失控，打了領隊5下，沒想到因此被告上法院，求償531萬元。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼領隊靈堂致意被毆打，提告求償500萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

張妻指控，領隊當時回報，丈夫是因為跟其他隊員在嬉鬧，才導致失足墜谷，但依據其他隊員的說法，當時場地都是雪，大家走得非常克難，怎麼可能會嬉鬧。

事件發生後，「虎哥」曾到死者靈堂致意，當時張妻情緒失控，朝著虎哥的後背揮打五下，不願意原諒對方，沒想到因此吃上官司，被虎哥告上法院，一開始要求400多萬元的賠償，後來再度喊價，求償531萬元，讓她十分不能接受。

張姓妻子說明，「我一個女生打你幾下，你就要要求四百多萬」，那麼她丈夫的性命又算什麼，虎哥開庭時裝得要死不活，「出來就是一條活龍？」

▲▼領隊靈堂致意被毆打，提告求償500萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲虎哥被起訴後仍然持續帶團，讓死者家屬不能接受。（圖／翻攝《東森新聞》）

對此，虎哥則說，他並非只受到一人的攻擊，而是被壓在地上圍毆，導致整個人趴在地上，後續因傷暴瘦，什麼工作都不太能進行，所以才提告求償。

張姓死者的家屬聽完指控，氣炸出面反駁，張妻只有打虎哥5下，而且後續他們提告的期間，虎哥就像一尾活龍，還可以接登山團，完全沒有辦法接受這種有業務過失，還帶著登山客出團的人。

對於登山死亡的糾紛，雙方仍在為此對簿公堂，「虎哥」被依照過失致死罪起訴，張男家屬求償600萬元。不過，虎哥認為金額太高，只願意賠償100萬元，後續指控張妻傷害罪等，連帶刑事、民事共求償531萬元，雙方仍在訴訟當中，詳情待法院進一步判決。

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