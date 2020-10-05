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高雄7月酒客被殺拔警局長　這回連環大亂砸輕懲...基層警：雙標

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市9月29日一夜驚爆三起街頭暴力，事發於「喬事聖地」知名茶行及一家酒店，事隔不到一週，高雄市警局火速拔官並調動6名中低階警官，但對照先前蘇揆「特種行業鬥毆、警察局長換掉」政策，導致高雄市警察局長今年7月因一起舞廳酒客被殺命案撤換，基層議論紛紛，質疑此次處分「雙重標準看不懂」。

▲高雄市警察局長劉柏良上火線說明，因為苓雅區酒店被砸案件拔官處置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長劉柏良上火線，說明苓雅區酒店被砸案件拔官處置 。（圖／記者吳奕靖攝）

5日上午高雄市警局長劉柏良出席保安大隊協勤鳳山分局、仁武分局的記者會，不過前一天拔官調動6警官一事，卻讓記者會失焦，劉柏良對拔官作出解釋：「就是調查之後，覺得我們的處置幹部有不周延的地方，我們就做調整，其中有兩位，一個是所長、一個是隊長」，並說明因此而受連動調整的其他警官有四位。

▲苓雅一間酒店遭砸，同時被丟炮，行徑相當囂張 。（圖／地方中心翻攝）

▲苓雅一間酒店遭砸還被丟大龍炮，歹徒行徑囂張，治安亮紅燈。（圖／地方中心翻攝）

▲苓雅一間酒店遭砸，同時被丟炮，行徑相當囂張 。（圖／地方中心翻攝）

▲苓雅一間酒店遭砸還被丟大龍炮，歹徒行徑囂張，治安亮紅燈。（圖／地方中心翻攝）

劉柏良強調調整目的：「主要是透過這次的內部檢討，我們面對我們自己的問題，我們希望這一次的調整，能夠讓我們其它幹部能夠重視，第一是事先要對我們轄區的治安要點全盤掌握，遇到問題的時候，我們幹部能夠第一時間趕到現場，做最有效的處理跟蒐證、逮捕這些鬧事的人，遏止2次施暴的現象」。

不過因為高雄市轄區治安亮紅燈，劉柏良在7月17日就任警察局長迄今，總共80天內，已有四次親上火線做說明，第一次是在7月18日，前任局長李永癸因為7月10日發生舞廳砍人案下台，所以7月18日劉柏良上任隔天，就來到舞廳宣示：「沒能力就不要吃這行飯」。

接下來就在7月31日左營發生2名男女當街遭惡煞暴打，當時被周邊居民錄下影片，造成社會輿論譁然，劉伯良也出面，而又在9月29日三度發生街頭暴力事件，就是苓雅區一家酒店以及三民區知名茶行遭砸，劉柏良第三次親上火線說明偵辦進度，第四次則是說明拔官處分。

▲苓雅一間酒店遭砸，同時被丟炮，行徑相當囂張 。（圖／地方中心翻攝）

▲苓雅一間酒店遭砸還被丟大龍炮，歹徒行徑囂張，治安亮紅燈。（圖／地方中心翻攝）

不過就在去年3月，行政院長蘇貞昌曾為了街頭暴力案件一再發生說出重話，要求各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長。而今年7月，高雄市七賢路舞廳因有人酒後遭砍死，行政院長蘇貞昌震怒，高市警局長火速被撤換，台南市警局長也因一起槍擊案被下台。

而這回，面對高雄市連番治安狀況，只拔掉中低階的偵查隊長以及所長，也難怪基層警員議論紛紛，直說：「雙重標準看不懂」。

▲高雄市警察局長劉柏良上火線說明，因為苓雅區酒店被砸案件拔官處置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長劉柏良上火線，說明苓雅區酒店被砸案件拔官處置 。（圖／記者吳奕靖攝）

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