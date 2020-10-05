高雄警界又拔官！高級酒店遭砸2次放炮「6官警遭調動」

地方中心／高雄報導

高雄市苓雅區一間高檔酒店上個月29日凌晨遭惡煞砸店，短短3小時就被襲擊2次，引起地方治安疑慮。事後，警方雖循線逮捕14名犯嫌，但高市形象已受傷害，因此高雄市警局召開人事評議會，火速撤換苓雅分局偵查隊長，另5名警官連帶調職，預計6日執行完畢。

今年7月，高雄市七賢路舞廳有人被砍死，行政院長蘇貞昌怒批治安敗壞，要求警局長負責。當時高市警局長李永癸火速被撤換，不料事隔2個月，9月29日凌晨又發生知名酒店遭連續砸店，甚至被丟鞭炮轟炸，導致現場火光四射，挑釁意味濃厚。

警方追查發現，這一群惡煞當天凌晨先到「喬事聖地」三民區九如茶行砸店，隨後才轉往酒店犯案，行徑囂張，幕後疑有藏鏡人指使，因此循線逮捕14名嫌犯。

考量事件已影響市民對治安觀感，市警局長劉柏良4日召集三位副局長、主任秘書、督察長、刑事警察大隊大隊長、公關室代理主任及人事室主任等相關業務主管，召開人事評議會，針對苓雅分局偵查隊隊長、成功路派出所所長等相關人員，就工作表現、專業能力及適才適所等原則予以檢討調整。

根據最新發布的人事名單，調整如下：

苓雅分局偵查隊長陳冠宇→高市刑大偵五隊隊長（外勤轉內勤）

刑大偵五隊隊長黃國書→三民二分局偵查隊長

三民二分局偵查隊長曾順光→苓雅分局偵查隊長

苓雅分局成功路派出所長張育誠→小港分局小港派出所長

小港派出所長盧志明→三民二分局民族路派出所長

民族路派出所長楊增平→苓雅分局成功路派出所長

以上6員最遲於10月6日17時前辦妥離、到職手續。

高市警局表示，經過此次人事調整，希望所有幹部記取教訓，避免再有類案發生，對於任何治安案件，務必事前完全掌握轄區動態，事中第一時間到場處哩，並適時對外說明澄清，事後除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案、避免二次衝突發生，也要向上追溯源頭，徹底刨根斷源，以安民心，警局對於任何街頭暴力永遠零容忍。

基層表示，這次調動是為分局長承擔，因為之前蘇貞昌（在韓國瑜擔任市長時）說過，「再打，就換掉局長、分局長」，但這次只換掉所長、偵查隊長，明顯是「棄卒保車」，也是一次「殺雞儆猴」，「陳隊長被換剛好而已，三進三出刑大隊長及偵查隊長。」

▼先前遭拔官的前高雄市警局長李永癸（右）、前台南市警局長周幼偉（左）。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）