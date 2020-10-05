　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警界又拔官！高級酒店遭砸2次放炮「6官警遭調動」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／高雄報導

高雄市苓雅區一間高檔酒店上個月29日凌晨遭惡煞砸店，短短3小時就被襲擊2次，引起地方治安疑慮。事後，警方雖循線逮捕14名犯嫌，但高市形象已受傷害，因此高雄市警局召開人事評議會，火速撤換苓雅分局偵查隊長，另5名警官連帶調職，預計6日執行完畢。

今年7月，高雄市七賢路舞廳有人被砍死，行政院長蘇貞昌怒批治安敗壞，要求警局長負責。當時高市警局長李永癸火速被撤換，不料事隔2個月，9月29日凌晨又發生知名酒店遭連續砸店，甚至被丟鞭炮轟炸，導致現場火光四射，挑釁意味濃厚。

▲▼獨／高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光。（圖／地方中心）

警方追查發現，這一群惡煞當天凌晨先到「喬事聖地」三民區九如茶行砸店，隨後才轉往酒店犯案，行徑囂張，幕後疑有藏鏡人指使，因此循線逮捕14名嫌犯。

考量事件已影響市民對治安觀感，市警局長劉柏良4日召集三位副局長、主任秘書、督察長、刑事警察大隊大隊長、公關室代理主任及人事室主任等相關業務主管，召開人事評議會，針對苓雅分局偵查隊隊長、成功路派出所所長等相關人員，就工作表現、專業能力及適才適所等原則予以檢討調整。

▲▼高雄「喬事聖地」九如茶行遭砸。（圖／地方中心翻攝）

根據最新發布的人事名單，調整如下：

苓雅分局偵查隊長陳冠宇→高市刑大偵五隊隊長（外勤轉內勤）
刑大偵五隊隊長黃國書→三民二分局偵查隊長
三民二分局偵查隊長曾順光→苓雅分局偵查隊長
苓雅分局成功路派出所長張育誠→小港分局小港派出所長
小港派出所長盧志明→三民二分局民族路派出所長
民族路派出所長楊增平→苓雅分局成功路派出所長

以上6員最遲於10月6日17時前辦妥離、到職手續。

高市警局表示，經過此次人事調整，希望所有幹部記取教訓，避免再有類案發生，對於任何治安案件，務必事前完全掌握轄區動態，事中第一時間到場處哩，並適時對外說明澄清，事後除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案、避免二次衝突發生，也要向上追溯源頭，徹底刨根斷源，以安民心，警局對於任何街頭暴力永遠零容忍。

基層表示，這次調動是為分局長承擔，因為之前蘇貞昌（在韓國瑜擔任市長時）說過，「再打，就換掉局長、分局長」，但這次只換掉所長、偵查隊長，明顯是「棄卒保車」，也是一次「殺雞儆猴」，「陳隊長被換剛好而已，三進三出刑大隊長及偵查隊長。」

▼先前遭拔官的前高雄市警局長李永癸（右）、前台南市警局長周幼偉（左）。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「Kenzo」創辦人高田賢三感染新冠肺炎病逝　
好友結婚包3600元「夠有誠意嗎？」　過來人曝：這3點決定
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警界又拔官！高級酒店遭砸2次放炮「6官警遭調動」

快訊／國1深夜追撞「貨櫃車夾小車」！全線封閉8人站路中

高雄里長賓士載人妻！衝摩鐵獨處3小時…人夫氣炸抓姦慘被撞飛

新竹餐廳捐款箱遭竊！店家公開監視器…網嚇壞：明星變小偷？

台南烤肉互嗆「怒轟3槍」學弟中彈命危！　學長遭殺人罪聲押

前警察遭79歲父活活打死　鄰居曝光「致命原因」：他太孝順了

台南狂怒騎士槓轎車！佔據路中「火爆開打」拚命出拳　擂台片曝光

熱咖啡喝光「杯底驚見口香糖」！高雄女崩潰...一看監視器傻了

台南21歲男大生慘死水溝！　騎重機轉彎摔飛血濺182縣道

獨／高雄外事警遭控「小金庫」獨吞150萬津貼！　市警局回應了

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

保育類鯨鯊現身！0距離貼船邊 美背如鑲鑽...遊客拿手機狂拍

高雄警界又拔官！高級酒店遭砸2次放炮「6官警遭調動」

快訊／國1深夜追撞「貨櫃車夾小車」！全線封閉8人站路中

高雄里長賓士載人妻！衝摩鐵獨處3小時…人夫氣炸抓姦慘被撞飛

新竹餐廳捐款箱遭竊！店家公開監視器…網嚇壞：明星變小偷？

台南烤肉互嗆「怒轟3槍」學弟中彈命危！　學長遭殺人罪聲押

前警察遭79歲父活活打死　鄰居曝光「致命原因」：他太孝順了

台南狂怒騎士槓轎車！佔據路中「火爆開打」拚命出拳　擂台片曝光

熱咖啡喝光「杯底驚見口香糖」！高雄女崩潰...一看監視器傻了

台南21歲男大生慘死水溝！　騎重機轉彎摔飛血濺182縣道

獨／高雄外事警遭控「小金庫」獨吞150萬津貼！　市警局回應了

高雄警界又拔官！高級酒店遭砸2次放炮「6官警遭調動」

韓國星巴克「兔子小包」惹人憐愛！買來裝AirPods超療癒

快訊／國1深夜追撞「貨櫃車夾小車」！全線封閉8人站路中

高雄里長賓士載人妻！衝摩鐵獨處3小時…人夫氣炸抓姦慘被撞飛

婚前婚後不變的TOP3星座老公！　天蠍男把妳捧手心…第1名毫無懸念

安全感是跟食物一樣重要的生存需求！穩定情緒、維持良善互動都必備

快訊／川普確診第4天　醫療中心：周一就能出院回白宮

沒交作業被罵！《爸爸去哪兒》11歲Angela賭氣…直接掛掉媽電話

所謂的「我們」是複數！愛情最難的並不是在一起　而是在一起之後

楊洋高中生造型曝光！　29歲演17歲…清新黑髮網讚爆：是我的學長

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

社會熱門新聞

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

新竹餐廳捐款箱遭竊！小偷超像明星

騎重機摔排水溝！21歲男大生噴血慘死

男遭老父活活打死　鄰居曝致命關鍵

台南新市槍擊案聲押兇嫌！

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

騎士被逼車　槓上駕駛隔窗互毆

獨居男過世留百萬保險金　受益人曝光網泛淚

即／國1深夜追撞事故　全線封閉回堵3公里

咖啡喝光「杯底有口香糖」　女客崩潰想吐

高雄里長賓士載人妻！人夫抓姦被撞飛

萬里飛行傘疑勾電線　2人垂直墜落畫面曝

更多熱門

相關新聞

「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝

「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝

高雄市三民區素有「喬事聖地」的九如茶行9月29日清晨驚傳遭到多名惡煞砸店，且對方人馬中還有一人負責錄下23秒犯罪畫面，疑似就是要將「戰果」回報給幕後黑手。由於九如茶行在黑白兩道間相當知名，甚至去年爆發直播主之亂時，網紅連千毅還與對頭大仁哥在此調解紛爭，此次遭人砸店，警告意味相當濃厚，令人不禁猜想對方的來歷、後台可能相當地硬。

網路口角怒砸店　砸百萬樂器後傻眼

網路口角怒砸店　砸百萬樂器後傻眼

不滿熱炒店打烊催用餐　4煞騎滑板車砸店

不滿熱炒店打烊催用餐　4煞騎滑板車砸店

下高雄砸店砸車　台南10煞下場曝

下高雄砸店砸車　台南10煞下場曝

高雄酒店3小時遇襲2次　10惡煞砸店丟鞭炮

高雄酒店3小時遇襲2次　10惡煞砸店丟鞭炮

關鍵字：

高雄市警察局檢討拔官調動警官砸店

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

《咖啡王子》演員過世！孔劉、金材昱狂哭

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面