中秋交通！國1彰化埔鹽系統交流道封閉...替代路線看圖秒懂

▲中秋連假，國1彰化埔鹽系統交流道封閉，改道看圖秒懂。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節連續假期10月1日起放假4天，國道1號埔鹽系統交流道封閉，彰化縣警局交通隊規劃相關替代道路今天出爐，包括台76線與中山路口（功垂橋）、台76線林厝匝道、溪湖鎮員鹿路與西環路口、田尾鄉公路花園等，縣警局均有規劃警力加強交通疏導，南來北往的民眾可以提早規劃。

交通隊長林世明指出，因應埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，將於10月1、2日凌晨0時至24時封閉匯入國1南下匝道，另於10月3、4日凌晨0時至24時封閉匯入國1北上匝道，請民眾在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路。

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林世明建議民眾可走替代道路避開車潮，台76線欲轉國道1號南下的車輛，西行可由埔心交流道→左轉埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，東行由埔鹽交流道→右轉台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

▲中秋連假，國1彰化埔鹽系統交流道封閉，改道看圖秒懂。（圖／彰化縣警局提供）

林世明表示，國道1號彰化交流道、員林交流道，中秋連續假日期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規劃，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

林世明強調，鹿港天后宮周邊因遊客眾多，道路實施車輛管制，鹿港鎮公所於鎮內規劃有15處停車場，共計停車格1,827格，請民眾多加利用停車導引資訊系統，導引車輛停放後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區；若外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→接彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港區。

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