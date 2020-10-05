來自丹麥　享受前所未有的輕盈愜意睡感體驗！TEMPUR丹普床墊　美國太空總署NASA認證睡眠科技曝光

▲一張好床墊除了要順應重量、體型和身形，搭配革新專利涼感技術與快潔清新布套設計，更能讓每晚都睡得舒適安穩。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

丹麥製造原裝進口、經美國太空總署NASA認證，更是歐洲、澳洲、日本等國家顧客滿意度排名第一*的睡眠科技品牌—TEMPUR丹普，2020年盛大推出—新奢華床墊系列，享受專為亞洲人喜愛的支撐與穩固睡感設計，採用創新的TEMPUR丹普超支撐材質，提供您一整晚的安穩好眠。以聞名世界的經典睡眠科技技術，體驗截然不同的全新穩固睡感，搭配革新專利涼感技術與快潔清新布套設計，讓舒適睡眠品質全面再升級！

丹普革新專利涼感技術 FastCool Technology

熬過了炎熱酷夏，早晚溫度開始有漸露秋意的端倪，僅管如此，夜晚仍令人難以入眠，在冬天尚未真正到來之前，臥房隨時熱得像溫室一樣，才睡沒多久就汗流浹背，為了省電費不敢夜夜開冷氣，每晚在床上都躺得好煎熬，仰著睡、側著睡都不是，翻來覆去總無法睡個好覺。為了好好睡一覺，不少人會再舖上一層涼蓆，但不同材質影響躺臥的舒適度，其實在最新的睡眠科技下，只要選擇一張「涼感」床墊，就能擁有一整晚的涼爽好眠。

想尋求體感降溫好入睡，不管是涼感衣物、涼感小物，在悶熱的時節裡總是格外受到關注，包括涼感寢具的詢問度也很夯。丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證的睡眠科技品牌TEMPUR丹普，一直深獲全球及台灣消費者的喜愛，於2020年推出革新專利涼感技術FastCool Technology，能立即調節在夜間的體溫，不怕每晚被熱醒，睡起來神清氣爽，神采奕奕迎接新的一天。

▲TEMPUR丹普床墊革新涼感布套技術FastCool Technology，一躺下去輕鬆擁有涼感睡眠。

TEMPUR丹普床墊革新涼感布套技術FastCool Technology，是TEMPUR丹普的睡眠科技團隊研發多時所推出，全新涼感升級的床墊布套能夠吸收多餘熱度，再透過布套排出，多了透氣、減少悶熱感，以此來維持床墊涼爽感受，整張床也有如會呼吸一般，讓肌膚接觸時也能保持舒爽。快潔清新布套還能輕鬆拆下來清洗，長保床墊潔淨，睡起來更舒服安心。

丹普睡眠科技 打造零壓力睡眠體驗

從與床墊的親密接觸開始，就提供了舒服觸感，一躺下去，體驗宛如飄浮在空中一般輕盈愜意。TEMPUR丹普床墊系列皆採用美國太空總署NASA認證的獨特感溫材質，能感應體溫而貼合身形曲線並舒緩壓力點，提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆，並且能吸收移動時所產生的動作壓力，有效減少睡眠時另一半移動所造成的干擾。

能吸收壓力的感溫材質，源自於美國太空總署NASA為了吸收並支撐太空人在升空時所承受的壓力而研發，透過專業的科學團隊不斷研發、精進，將這項科技延伸到居家寢具，丹普感溫材質僅在丹麥工廠以獨有的技術與嚴格保密配方生產製造，台灣所販售之產品皆由丹麥原裝進口來台，確保TEMPUR丹普產品提供台灣消費者高品質零壓力的居家睡眠體驗。

▲TEMPUR丹普床墊採用美國太空總署NASA認證的獨特感溫材質，能感應體溫而貼合身形曲線並舒緩壓力點，提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆。

2020全新上市!丹普新奢華床墊系列

TEMPUR丹普專為亞洲人喜愛的穩固睡感設計，盛大推出新奢華床墊系列，搭配革新專利涼感技術與快潔清新布套設計，讓舒適睡眠品質全面再升級，即日起歡慶週年慶，丹普床墊提供多款必買人氣商品推薦，2020年12月31日前可獨享多重限時限量優惠，新奢華25公分雙人床墊（150x190x25cm/原價235,000元)，優惠價188,000元，再加贈同尺寸高級全包式防水保潔墊壹件。歡慶上市，雙人床墊每床最高再享折價6,000元優惠。

▲TEMPUR丹普新奢華系列，專為亞洲人喜愛的穩固睡感設計，於2020年盛大上市。

丹普專賣店獨家菁英禮遇專案

2020年9/1～10/31期間，推出3大獨家優惠：(一)丹普全系列滿5,000送500限時優惠，滿額再送市值15,200元丹普美腿墊；(二)新菁英系列床墊7折起；(三)Flex 2000 Cloud雲朵電動床架搭配新菁英系列床墊，電動床架享7折。

丹普週年慶獨享優惠及人氣商品推薦

全系列商品8折起；新卓越30公分雙人床墊（150x190x30cm/原價275,000元），優惠價 220,000元，再加贈同尺寸高級全包式防水保潔墊；7公分薄墊（90x190x7cm/原價62,000），優惠價49,600元，再加贈同尺寸高級全包式防水保潔墊；枕頭、配件類商品全面8折，最高4件享75折。

TEMPUR丹普五大系列商品提供不同睡感，符合不同偏好的睡眠習慣。歡迎前往全台丹普專賣店及百貨專櫃洽詢體驗，或請電洽0800-710-899，將有專人服務。

TEMPUR丹普官網：http://tw.tempur.com/

▲TEMPUR丹普專賣店獨家床款，新菁英系列床墊7折起。

▲TEMPUR新卓越30公分雙人床墊。

*活動優惠詳情請以現場說明為主，丹普保有活動解釋、更改與終止之權利。

*此調查結果根據2014-2015年間，遍及13個國家，訪問超過37,000位丹普使用者之調查結果。



